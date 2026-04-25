Cierres en la Autopista México-Puebla: Fechas, horarios y rutas alternas por obras de CAPUFE

Si tienes planeado utilizar la Autopista México-Puebla los próximos días, debes considerar salir con antelación. CAPUFE (Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos) anunció cierres por obras que pondrán en aprietos a más de uno.

Los cierres en la Autopista México-Puebla comenzarán este 27 de abril y las labores se llevarán a cabo específicamente en el kilómetro 56.

Horarios y logística de las obras

Las afectaciones se mantendrán en un horario de 8:00 a 18:00 horas en ambos sentidos de la vialidad.

Es importante considerar que los cierres en la Autopista México-Puebla impactarán diferentes carriles según el día de la semana.

A continuación, te detallamos el calendario oficial para que planees tu viaje y evites retrasos innecesarios.

Calendario hacia Puebla

El 27 de abril se bloquearán los carriles de baja y media, reduciendo el flujo vehicular considerablemente.

Para el 28 de abril, los cierres en la Autopista México-Puebla se moverán al carril de alta velocidad.

se moverán al carril de alta velocidad. Finalmente, el 29 y 30 de abril habrá afectaciones parciales por la calibración de los nuevos equipos tecnológicos.

Calendario hacia CDMX

En dirección a la Ciudad de México, el 29 de abril se cerrarán los carriles de baja y media.

El 30 de abril se trabajará en el carril de alta, provocando nuevos cierres en la Autopista México-Puebla .

. Incluso el 1 de mayo, día festivo, se mantendrán cierres parciales por configuración de sistemas en la zona.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla 🚧

Se presentarán afectaciones a la circulación por obras civiles, trabajos de instalación, configuración y calibración de equipos WIM en el km 56, en ambos sentidos.

Tome sus precauciones. pic.twitter.com/K7FAcF1N75 — CAPUFE (@CAPUFE) April 25, 2026

Recomendaciones y rutas alternas

Se recomienda a todos los usuarios anticipar sus tiempos de traslado y manejar con extrema precaución.

Si buscas evitar los cierres en la Autopista México-Puebla, puedes optar por la carretera federal como vía alterna.

La velocidad debe reducirse al máximo al llegar al kilómetro 56 para prevenir accidentes durante las maniobras.

Para reportes en tiempo real sobre los cierres en la Autopista México-Puebla, CAPUFE pone a disposición el número 074.

También puedes seguir las actualizaciones en la cuenta de X @CAPUFE para conocer el estado exacto de la circulación.

¡No permitas que el tráfico arruine tus planes y anticipa tu traslado!