Reportan fuga de combustóleo pesado en Salina Cruz

Se reportó la fuga de combustóleo pesado en el municipio de Salina Cruz, región del Istmo de Tehuantepec, esto de nueva cuenta, puesto que ya se habí presentado una afectación similar que afectó a 10 colonias.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó que se registró nuevamente una fuga de Combustóleo Pesado (Cope) en el mismo punto donde ocurrió el incidente anterior, en el municipio de Salina Cruz, región del Istmo de Tehuantepec.

Se informó que se atendió la situación con acciones operativas para el control y contención del producto. Actualmente, las labores de inspección, atención y monitoreo continúan, con el objetivo de garantizar el control de la situación.

