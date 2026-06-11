tva (1).png
Mundial 2026

Inicia la máxima fiesta del futbol: Toda la cobertura en TV Azteca

Reportan fuga de combustóleo pesado en Salina Cruz

De nueva cuenta se informa sobre una fuga de combustóleo pesado en Salinas Cruz, Oaxaca, lugar donde ya hubo una afectación similar y que afectó a 10 colonias.

Nueva fuga de combustóleo pesado
La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó que se registró nuevamente una fuga de Combustóleo Pesado.|Pemex

Escrito por: Ollinka Méndez

Se reportó la fuga de combustóleo pesado en el municipio de Salina Cruz, región del Istmo de Tehuantepec, esto de nueva cuenta, puesto que ya se habí presentado una afectación similar que afectó a 10 colonias.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó que se registró nuevamente una fuga de Combustóleo Pesado (Cope) en el mismo punto donde ocurrió el incidente anterior, en el municipio de Salina Cruz, región del Istmo de Tehuantepec.

Se informó que se atendió la situación con acciones operativas para el control y contención del producto. Actualmente, las labores de inspección, atención y monitoreo continúan, con el objetivo de garantizar el control de la situación.

Tags relacionados
Pemex Estados

Notas