Hallan tres cuerpos en Tecate, BC; podrían ser los adolescentes que acudieron a una oferta de trabajo

La Fiscalía de Baja California investiga la localización de tres cuerpos en una fosa clandestina en la zona conocida como “Residencial del Bosque” en el municipio de Tecate. De manera extraoficial, trascendió que los cuerpos podrían pertenecer a tres adolescentes desaparecidos desde el 20 de abril de 2026.

Los jóvenes identificados como Jeremy Alexander, de 15 años, Brian Samuel y Edgar Jovani, ambos de 16, desaparecieron en abril tras ser vistos por última vez en la Plaza Cuchumá, tras presuntamente acudir a una cita para una oferta de trabajo.

Desaparecen tres adolescentes en Tecate, Baja California

La última vez que se les vio con vida a los menores fue el pasado 20 de abril en la colonia Morelos, luego de que acudieran a las inmediaciones de la plaza Cuchumá por una supuesta oferta laboral.

Desde entonces, las familias y colectivos comenzaron a difundir las fichas de búsqueda de Jeremy, Brian Samuel y Edgar Jovani, pero durante semanas nada se supo de su paradero.

Hasta que el pasado 10 de junio, familiares y amigos comenzaron a despedir a los adolescentes en redes sociales, con mensajes de dolor y un emotivo adiós, lo que indica que los cuerpos hallados en la fosa clandestina corresponden a los menores.

No obstante, la Fiscalía del Estado continúa con los peritajes para confirmar oficialmente sus identidades, y así poder abrir la carpeta de investigación.

Colectivos de búsqueda localizan fosa clandestina en Tecate, Baja California

Horas antes de que las familias confirmaran la noticia, el Colectivo de Búsqueda de Baja California informó de la búsqueda positiva en la zona conocida como “Residencial del Bosque”, en los límites entre Santa Anita y la colonia Bicentenario.

Mediante un reporte anónimo, se localizaron fosas clandestinas que albergaban tres cuerpos en estado de descomposición, por lo que de inmediato se solicitó la intervención de peritos de la Fiscalía.

Familiares de los jóvenes acudieron a la zona para identificar los cuerpos, sin embargo, las víctimas fueron trasladadas al Semefo para realizar la necropsia de muerte y la identificación forense.

Autoridades de Tecate advierten por falsas ofertas de trabajo

Mediante sus redes sociales, el alcalde de Tecate, Román Cota, expresó su solidaridad con las familias afectadas tras el hallazgo en el “Residencial del Bosque”, pero durante una conferencia señaló que la Fiscalía continúa con el análisis, sin brindar más detalles de la identidad de los cuerpos localizados.

Cabe recordar que en abril, cuando se dió a conocer la desaparición de los jóvenes, el funcionario señaló que ya estaba bajo investigación el incremento de reportes de extravío relacionados con ofertas de trabajo falsas.