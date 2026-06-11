Interpol busca a Karla Alejandra en más de 190 países; desapareció en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla logró que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitiera una Ficha Amarilla, un mecanismo que permite difundir información sobre personas desaparecidas en decenas de países; ahora buscan a Karla Alejandra Tela Flores desaparecida en el año 2024 en Puebla.

La medida amplía el alcance de las investigaciones y facilita que autoridades de distintas naciones tengan acceso a los datos del caso en caso de que existan indicios sobre su paradero.

¿Cuándo desapareció Karla Alejandra Tela Flores?

De acuerdo con la información oficial, Karla Alejandra Tela Flores fue vista por última vez el 14 de julio de 2024 en la ciudad de Puebla.

Al momento de su desaparición tenía 25 años de edad. Desde entonces, las autoridades mantienen abiertas las labores de búsqueda e investigación para dar con su ubicación.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), a través de la coordinación interinstitucional con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), logró la activación de una “Ficha Amarilla” para la búsqueda internacional de Karla Alejandra Tela Flores, quien tenía… pic.twitter.com/eKG0UTK2Q2 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 11, 2026

Las autoridades pidieron a la ciudadanía reportar cualquier dato que pueda ayudar a localizarla. La información puede compartirse con la Fiscalía General del Estado de Puebla o mediante los canales de colaboración internacional de Interpol. Cualquier indicio, por pequeño que parezca, podría resultar relevante para la investigación.

La emisión de la Ficha Amarilla representa uno de los mecanismos de cooperación internacional más importantes para la localización de personas desaparecidas, ya que permite que el caso sea conocido por corporaciones de seguridad de distintos países, por lo que ahora Karla Alejandra es buscada en más de 190 países.

Descripción física de Karla Alejandra Tela Flores

Actualmente Karla Alejandra tendría 27 años, mide 1.60 metros, cabello color negro, ojos castaño oscuro, como señas particulares tiene un lunar claro de aproximadamente 0.5 centímetros en la pantorrilla izquierda, una cicatriz de 3 centímetros en la ingle del lado izquierdo por una cirugía.

Además tiene una tatuaje de un rostro con ojos y boca de formas irregulares de color negro en la clavícula izquierda, otro de un cráneo ubicada en el antebrazo izquierdo, uno más de un diablito rojo en el antebrazo derecho y un gatito negro en la muñeca izquierda.

De acuerdo con la información compartida por la Interpol, la mujer desaparecida en Puebla, pudo haber visitado los países de Guatemala, Belice, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué es una Ficha Amarilla de Interpol y para qué sirve?

La Ficha Amarilla es una herramienta internacional utilizada para localizar personas desaparecidas o identificar a quienes no pueden acreditar su identidad.

A través de esta notificación, los países miembros de Interpol comparten información relevante que puede generar pistas, avistamientos o datos que contribuyan a encontrar a la persona buscada.

En el caso de Karla Alejandra Tela Flores, la activación de esta alerta internacional busca reforzar los esfuerzos que ya se realizan en México.