Hombre ataca y lesiona con arma blanca a su pareja sentimental en Guadalajara

Una mujer resultó lesionada con un arma blanca luego de ser atacada por quien sería su pareja sentimental, esto en Guadalajara. Esto ocurrió en la calle Volcán Acatenango, en la colonia Huentitán el Bajo.

En ese lugar se reportó una persona lesionada con arma blanca mientras que elementos de la policía municipal llegaron hasta el sitio y confirmaron los hechos.

🔴#IMPORTANTE | Una mujer fue atacada con un arma blanca por su pareja sentimental, los hechos se registraron en la Col. Huentitán El Bajo en el municipio de Guadalajara.



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La mujer presentó una lesión en una de sus extremidades después del presunto ataque tras una discusión, aparentemente con su pareja sentimental. al momento se desconoce si la mujer presentó alguna denuncia por el ataque.

Se dio a conocer que tanto el hombre como la víctima se encontraban en estado inconveniente al momento de los hechos; afortunadamente, la mujer no tuvo lesiones graves pese a la agresión.

Atacan a cuchilladas a hombre en Zapopan

A las afueras de la Cruz Verde Hospitalito Sur, ubicada aquí en el municipio de Zapopan, en la colonia Paraísos del Colli. A este lugar, un hombre fue trasladado por paramédicos después de ser atacado a cuchilladas, esto aparentemente tras una riña.

La víctima se reporta grave de salud y fue atendida por paramédicos municipales. El hombre habría sido atacado en la colonia San Juan Ocotán y traído hasta este punto para recibir atención médica.

🔴 #IMPORTANTE | Un hombre fue trasladado hasta el Hospitalito Sur tras ser agredido con arma blanca en la colonia San Juan de Ocotán en Zapopan.



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Camioneta se impacta contra malla metálica

Sobre Avenida Américas al cruce con Florencia, dentro de la colonia Ayuntamiento, perteneciente al municipio de Guadalajara. En ese lugar, una camioneta se impactó en contra de una malla metálica ubicada en el camellón central de la avenida.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas. En la escena, arribó una grúa y elementos de la policía vial. El incidente ocurrió exactamente en la salida del túnel vehicular hacia lo que es José María Vigil, en donde se ubicaba un operativo de alcoholemia; ellos fueron quienes solicitaron la presencia de la ambulancia después del percance.