Encuentran con vida a 6 influencers de Bola Costera desaparecidos en Sinaloa

Los 6 influencers del grupo Bola Costera fueron encontrados con vida después de haber sido reportados como desaparecidos en b.

Qué pasó con los influencers de Bola Costera desaparecidos en Sinaloa

Los jóvenes habían desaparecido en el sur del estado, al noroeste de México, después de que viajaron con rumbo a Mazatlán para grabar contenido para sus plataformas de redes sociales.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa detalló que encontró a los seis creadores de contenido durante la madrugada de hoy jueves 11 de junio de 2026, después de que habían sido reportados como desaparecidos en la mañana del miércoles 10 de junio.

El Grupo Interinstitucional localiza a jóvenes originarios de Nayarit reportados como desaparecidos al sur de Sinaloa



Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la… pic.twitter.com/sE8hrXyjB6 — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) June 11, 2026

El reporte oficial de las autoridades sobre el hallazgo de los creadores de contenido

Las autoridades detallaron en un comunicado que, en un punto de control preventivo en la carretera federal México 15, los agentes le marcaron el alto a una camioneta, la cual coincidía con la unidad donde viajaban los influencers originarios de Nayarit. Los ocupantes se identificaron y manifestaron que habían sido privados de su libertad a la altura de la localidad de Tablón Viejo, en el municipio de Rosario.

“Tras verificar su identidad y constatar su estado de salud, los civiles fueron escoltados por personal de la SSPC hacia la ciudad de Mazatlán, donde quedaron bajo el resguardo de las autoridades correspondientes”, detalló la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Sinaloa.

Quiénes son los integrantes de Bola Costera localizados en Mazatlán

Los influencers Bola Costera crean contenido para redes sociales, generalmente sobre videos musicales, comedia y grabaciones en tono cómico.

Los integrantes que desaparecieron en Sinaloa y ya fueron encontrados son Luis Antonio Chávez Jiménez, Brayan Granados, Ramón Medina, Pablo Ángel Durán Rentería, Brandon Zamorano y Daniel Ramírez Segura, de acuerdo con familiares de los influencers.

