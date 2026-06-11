¡Se salva de milagro! Ataque armado deja al alcalde de Miahuatlán, Oaxaca lesionado

Se reportó un ataque armado contra César Figueroa, alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. La investigación avanza a solo unas horas de la agresión y obtienen videos de los presuntos responsables.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que el material de la grabación permitió establecer líneas de investigación que ya son analizadas por equipos especializados, mientras continúa un operativo de búsqueda en la región para localizar a los responsables.

¿Qué se sabe del ataque contra el alcalde de Miahuatlán?

De acuerdo con los primeros reportes, el atentado ocurrió la mañana del 11 de junio en calles de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Hombres armados dispararon contra el presidente municipal y una persona que lo acompañaba. Ambos resultaron lesionados, aunque las heridas no ponen en riesgo sus vidas.

Tras la agresión fueron trasladados a un hospital, donde recibieron atención médica y se reportan estables. Por otra parte, las grabaciones permitieron identificar características de los agresores y de los vehículos utilizados para escapar.

Con esta información, agentes de investigación y corporaciones de seguridad reforzaron los trabajos de inteligencia para rastrear a los responsables y reconstruir la ruta de huida.

Además del análisis de los videos, peritos y especialistas continúan recolectando indicios en la zona para fortalecer la carpeta de investigación.

¿Hay detenidos por la agresión en Miahuatlán?

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por el ataque armado contra el alcalde de Miahuatlán. Sin embargo, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Policía Estatal y corporaciones federales mantienen un despliegue operativo permanente en la región para ubicar a los responsables.

Las autoridades señalaron que el rastreo se concentra en distintos puntos estratégicos luego de obtener datos relevantes sobre los vehículos involucrados.

Ayuntamiento confirma estado de salud del presidente municipal de Miahuatlán

El Gobierno Municipal de Miahuatlán confirmó que César Figueroa y uno de sus colaboradores recibieron atención médica inmediata y evolucionan favorablemente, por lo que ahora ambos están estables.

También aseguró que las actividades del Ayuntamiento continúan con normalidad y que los servicios públicos siguen operando sin afectaciones para la población.