A segundos de una tragedia: rescatan a perro husky atrapado en zona de cocodrilos en Tampico| VIDEO

En Tampico, Tamaulipas, se vivieron minutos de caos y tensión después de que un perro de la raza husky siberiano cayera a la Laguna del Carpintero, un cuerpo de agua de extremo peligro por las decenas de cocodrilos que la habitan.

En imágenes registradas en redes sociales, y que posteriormente tomaron fuerza en redes sociales por lo preocupante del caso, se observa cómo, en medio de los nervios, la dueña lucha por intentar sacar a su mascota, mientras que personas que caminaban por la zona también buscan la forma de ayudar.

¿Qué se sabe del accidente del perro husky en la Laguna del Carpintero de Tampico?

De acuerdo con los testigos que se encontraban caminando por el área peatonal de la Laguna del Carpintero, el accidente ocurrió cerca de la rueda de la fortuna, cuando el perro saltó accidentalmente y cayó en el sector donde habitan los cocodrilos.

Ante la desesperante escena, un grupo de mujeres que realizaba actividades deportivas en el lugar comenzó a guiar al canino desde la orilla, intentando que avanzara hacia una zona segura cercana al puente peatonal.

La situación generó preocupación inmediata entre quienes se encontraban en el sitio; algunos visitantes comenzaron a seguir el recorrido del animal desde la orilla, mientras otros intentaban orientar a la dueña, quien con angustia trataba de sacar a su mascota del área de peligro.

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Finalmente, el animal logró aproximarse a un punto donde su dueña pudo intervenir para auxiliarlo; entre aplausos, gritos de alivio y muestras de apoyo, el husky fue rescatado sano y salvo, poniendo fin a varios segundos de tensión que mantuvieron en alerta a quienes presenciaron el incidente.

La Laguna del Carpintero es uno de los espacios más conocidos de Tampico y también uno de los sitios donde constantemente se reportan la presencia de cocodrilos; por ello, la caída accidental de una mascota provocó preocupación inmediata entre visitantes y habitantes de la ciudad.