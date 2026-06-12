Tarifa del Tren Ligero será de 11 pesos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en estas rutas de Guadalajara

Si planeas asistir a un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Guadalajara, una de las opciones más económicas para moverte será el Tren Ligero. Las autoridades de Jalisco confirmaron que las Líneas 1, 2 y 3 operarán con horarios extendidos durante el torneo para facilitar el traslado de miles de aficionados.

Además de ampliar su servicio hasta después de la medianoche, el sistema incrementará su capacidad operativa en los días de mayor afluencia, especialmente durante los encuentros que se disputen en el Estadio Guadalajara.

Tarifa del Tren Ligero de Guadalajara actualizada a junio 2026

Después de que las autoridades anunciaran horarios extendidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, otra de las preguntas más frecuentes entre los aficionados tiene que ver con el costo del transporte público. Actualmente, la tarifa para utilizar los sistemas que forman parte de la estrategia de movilidad mundialista se mantiene en 11 pesos por viaje.

Este costo permitirá a miles de usuarios desplazarse por distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara y conectar con las rutas habilitadas para facilitar la llegada al Estadio Guadalajara durante los días de partido.

La tarifa se mantiene como una de las opciones más accesibles para quienes buscan evitar el tráfico, reducir gastos de estacionamiento y contar con una alternativa segura para entrar y salir de las zonas mundialistas.

¿Cómo llegar al Estadio Guadalajara en Tren Ligero?

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el Tren Ligero será una de las principales alternativas para llegar al Estadio Guadalajara sin tener que enfrentar el tráfico que se espera en los alrededores del inmueble durante los días de partido.

Los aficionados podrán utilizar las Líneas 1, 2 y 3 para desplazarse desde distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y conectar posteriormente con Mi Macro Periférico, sistema que cuenta con acceso hacia la estación Estadio Chivas, considerada uno de los principales puntos de llegada para quienes asistirán a los encuentros mundialistas.

La Línea 1 conecta el norte y sur de la ciudad a través del corredor Federalismo-Colón; la Línea 2 atraviesa el centro de Guadalajara por el corredor Juárez-Javier Mina; mientras que la Línea 3 une municipios como Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, facilitando el traslado de miles de personas hacia las rutas de conexión mundialistas.

Una vez en Mi Macro Periférico, los usuarios podrán continuar su recorrido hacia las inmediaciones del Estadio Guadalajara mediante los accesos habilitados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Las autoridades también contemplan operativos especiales de orientación y control de flujo peatonal en las estaciones con mayor afluencia.

Además, quienes lleguen desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara podrán utilizar la Línea 5 de Mi Macro Aeropuerto, una ruta de 32 kilómetros que conecta cinco municipios y forma parte de la estrategia de movilidad para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Desde ahí será posible enlazar con otros sistemas de transporte público para continuar el recorrido hacia el Estadio Guadalajara, reduciendo tiempos de traslado y evitando complicaciones relacionadas con el tráfico o los estacionamientos en los alrededores del recinto.

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Horario del Tren Ligero de Jalisco para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Como se informó previamente, las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero extenderán su servicio del 11 de junio al 19 de julio, periodo en el que Guadalajara recibirá actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En jornadas regulares, la operación se mantendrá hasta aproximadamente la 1:00 de la madrugada. Sin embargo, cuando haya partidos en el Estadio Guadalajara, el horario se extenderá todavía más para facilitar la salida de los aficionados.

Para encuentros como el Corea vs República Checa, el servicio podría mantenerse activo hasta cerca de las 3:00 de la madrugada, dependiendo de la afluencia de personas y de los operativos de movilidad implementados en la ciudad.