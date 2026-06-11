“Hay otras maneras": Integrantes de la CNTE bloquean aeropuerto de Chiapa de Corzo en Chiapas y dejan varados a viajeros

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron un bloqueo en el Aeropuerto Ángel Albino Corzo en Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas, desde las primeras horas de este jueves 11 de abril de 2026.

Caos en Chiapas: maestros de la CNTE bloquean los accesos al aeropuerto

Miles de viajeros se quedaron varados en la terminal chiapaneca, ya que desde las 6:30 de la mañana, aproximadamente, los militantes de la Coordinadora bloquearon las entradas.

Las protestas comenzaron con la quema de llantas y la colocación de bloqueos que impidieron el ingreso y la salida de personas. Un viajero identificado como Javier Molina relató a Azteca Noticias que llegó al aeropuerto alrededor de las 6:00 y, por la acción de los docentes, no pudo abordar su vuelo programado a las 8:40.

Pasajeros varados y vuelos afectados por las protestas en Chiapa de Corzo

Javier explicó que, desde su llegada, observó que inicialmente no permitieron entrar ni salir a los usuarios. Añadió que alrededor de las 7:00 los manifestantes comenzaron a dejar pasar a algunas personas, aparentemente para reducir el caos, pero la situación ya había afectado a quienes debían viajar horas más tarde. Él permaneció casi tres horas esperando afuera de la terminal con la esperanza de que le permitieran pasar, pero no sucedió.

El pasajero narró que su itinerario incluía una conexión en la Ciudad de México con destino final a Hermosillo, y que viajaba por motivos laborales, así como para llevar medicamentos a su padre.

Reconoció que la aerolínea le reprogramó el vuelo para el sábado siguiente. Javier manifestó su molestia porque considera injusto que las protestas perjudiquen a personas que trabajan y que, en algunos casos, se trasladan por citas médicas u otras urgencias.

Viajeros piden que CNTE no afecte a pasajeros

Javier sostuvo que respeta el derecho de los integrantes de la CNTE a defender sus demandas, pero criticó el método de bloqueo del aeropuerto: dijo que existen formas de manifestarse menos dañinas para la población y que el cierre de accesos provoca pérdidas económicas y molestias a terceros que no tienen responsabilidad en la protesta.

“Hay muchas otras maneras de manifestarse más sanas, que afectando a miles de personas que pierden vuelos. No es dinero que le da el gobierno, es dinero que gana con esfuerzo”, sentenció.