CIRT pide terminar restricciones a la radio y televisión en época electoral

Ciudad de México. Los industriales de la Radio y la Televisión (CIRT) pidieron ahora a los legisladores de la oposición una reforma electoral en la que la radio y la televisión tenga piso parejo frente a otros medios de comunicación como redes sociales y los periódicos, los cuales no tiene prohibiciones en época electoral ni otorgan gratuitamente parte de sus espacios a partidos y candidatos.

Al participar en el foro alterno de la reforma electoral, organizado por la coalición Va Por México, José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, se pronunció por eliminar la veda electoral, pues, viola derechos tanto de funcionarios, actores políticos, medios de comunicación y ciudadanos.

“Creo que todos los gobernantes y funcionarios públicos en este país, tienen la obligación en todo momento de informar a la población de lo que están haciendo en su labor, ¿por qué?, porque los elegimos nosotros y nos tienen que estar informado, esta información debe ser en cualquier momento” sostuvo el presidente de la CIRT.

Señaló que ley hoy es obsoleta e inequitativa, impide que la radio y la televisión compitan con medios digitales alternativos.

“La publicidad para radio y televisión está prohibida, ningún partido, ningún ciudadano, ningún candidato puede contratar publicidad en la radio y televisión mexicana, ah, pero en las redes sociales en las otts y en los streaming, y hasta en los periódicos no hay ninguna regulación. Nosotros vivimos de los anunciantes y por eso cada regulación que nos imponen nos afecta a la viabilidad económica de la radio y la televisión mexicana. Yo no quisiera que regularan, y limitarán o prohibirán y censuraran a los demás medios de comunicación, no, con contrario, yo lo que quisiera es que nos desregularan a nosotros a la radio y la televisión para tener un piso parejo para poder informar y orientar a la población que además lo que nosotros hacemos es gratuito”, puntualizó García Herrera.

El representante de los concesionarios de radiodifusión también solicito poner un freno a la spotizacion. Tanto solo el pasado proceso electoral, cerca de 60O millones de spots gratis inundaron los hogares con efectos negativos en la audiencia.

Y señaló, “yo si estaría a favor señores legisladores de que existiera una reforma electoral de fondo, sí creo que valdría la pena tener una conciliación con los partidos de la 4T y nosotros estaremos aquí para mediar, servir para informar y sí creo que deberíamos de dejar a los medios de comunicación que ejerzan su libertad de expresión y al pueblo tener ese derecho a la información que debería de tener sin limitaciones”

Esta es la segunda ocasión en que la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) fija su postura ante legisladores sobre a una posible reforma electoral que hoy está en manos de la Cámara de Diputados.