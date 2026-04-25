Familiares de Juan Jesús ‘N’ marchan al Zócalo; denuncian tortura y fabricación de pruebas en el caso de Edith Guadalupe

La incertidumbre rodea el proceso de Juan Jesús 'N' en el caso Edith Guadalupe, luego de que este sábado se llevara a cabo una movilización en el corazón de la Ciudad de México.

Familiares y amigos del guardia de seguridad privada marcharon desde el Ángel de la Independencia denunciando que el joven es un 'chivo expiatorio'.

#AlertaVial | Inicia marcha en #CDMX por caso Edith Guadalupe



Familiares y amigos de Juan Jesús “N” se movilizan del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir su liberación; aseguran que es inocente y que ha sido amenazado.



A la protesta se suman otros familiares que… pic.twitter.com/ZcJ2BnTbuf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 25, 2026

Durante la protesta, los manifestantes aseguraron que las pruebas presentadas contra Juan Jesús ‘N’ han sido fabricadas por las autoridades. Y a ellos se unieron familiares de otros detenidos que se encuentran en una situación similar.

Denuncian tortura y 50 abogados van por la defensa

La defensa legal de Juan Jesús ‘N’ ha señalado que el proceso carece de transparencia.

Un equipo de 50 abogados especialistas ha manifestado su intención de asumir el caso, tras detectar irregularidades que apuntan a una detención arbitraria.

Caso Edith Guadalupe: Giro en la investigación forense



Nuevos peritajes revelan que la joven murió por un instrumento punzocortante, como es un cuchillo.



Además, Salvador Miguel, médico forense, argumenta que la hora de fallecimiento no cuadra con la descomposición del cuerpo.… pic.twitter.com/TmmMuGhBWe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026

Según los reportes, el joven tiene signos de violencia física, por lo que se ha solicitado iniciar formalmente un protocolo por presunta tortura.

Aseguran que existen amenazas directas para que no declare sobre las verdaderas omisiones ocurridas en el inmueble de la colonia Nonoalco.

Corrupción y carpetas fabricadas por autoridades capitalinas

A la movilización se sumaron otros colectivos que afirman que la detención de Juan Jesús ‘N’ es un patrón de 'culpables exprés'.

‘Justicia para los inocentes’ se leía en las pancartas de familias que también acusan a las autoridades de la CDMX de fabricar carpetas de investigación sin sustento legal.

El reclamo se vio reforzado por la separación de funcionarios que intentaron extorsionar a la familia de Edith Guadalupe para ‘agilizar’ las indagatorias en el caso.

¿Quién es Luis Eduardo Poletti? El fiscal de la CDMX señalado por exigir sobornos a familia de Edith Guadalupe

Un grito de inocencia que llega al Zócalo

El pasado 18 de abril, el papá de Juan Jesús ‘N’, reiteró ante los medios que la vinculación de su hijo es un error injusto contra un hombre trabajador.

Para los manifestantes, el verdadero responsable sigue libre mientras se utiliza a un trabajador de seguridad para calmar la presión que hay sobre el feminicidio.

🚔👨‍⚖️ Al exterior de los juzgados de Doctor Lavista, el padre de Juan Jesús “N” aseguró que su hijo no es el responsable del feminicidio de Edith Guadalupe



📹: Jesús Saviola (@JesusSaviola) pic.twitter.com/utktkauBd9 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 18, 2026

La marcha llegó al Zócalo con la exigencia de revisar cada prueba y limpiar el nombre de quienes hoy se dicen víctimas de un sistema judicial fallido.

La familia de Edith Guadalupe rechaza fabricación de culpables

Unas horas antes de las protestas, la familia de la joven se pronunció para asegurar que no tienen dudas sobre la responsabilidad del vigilante.

Según sus declaraciones, Juan Jesús ‘N’ tenía el control total de los accesos y del sistema de videovigilancia del edificio en el momento del crimen.

Incluso detallaron que las cámaras fueron desconectadas estratégicamente durante el periodo en que ocurrió la agresión contra la joven de 21 años.