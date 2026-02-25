Alerta en CDMX: Edificio del Poder Judicial recibió alerta de bomba de supuesto miembro del CJNG

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este miércoles 25 de febrero de 2026 en la colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón. El desalojo de la Torre Prisma, que alberga oficinas del Poder Judicial de la Federación (PJF), se derivó de una llamada al 911 que alertaba sobre la presencia de una bomba en el inmueble.

El reporte fue realizado por un guardia de seguridad del edificio, ubicado en el número 2065 de la Avenida Insurgentes Sur, en el cruce con Miguel Ángel de Quevedo. De acuerdo con el testimonio del trabajador, el interlocutor se identificó como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para proferir la amenaza.

Despliegue táctico y evacuación masiva en Insurgentes Sur, CDMX

Tras recibir la alerta alrededor de las 10:00 AM, las autoridades capitalinas activaron un protocolo de respuesta inmediata. Para las 10:50 AM, se observó el desalojo total del edificio, el cual consta de 14 niveles y 5 sótanos.

El operativo incluyó la participación coordinada de diversas instituciones:



Fuerza de Tarea "Zorros": Especialistas en explosivos que ingresaron para realizar la búsqueda.

Especialistas en explosivos que ingresaron para realizar la búsqueda. Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC): Patrullas del sector San Ángel y Policía Auxiliar para el resguardo perimetral.

Patrullas del sector San Ángel y Policía Auxiliar para el resguardo perimetral. Cuerpos Médicos y Rescate: Unidades del ERUM (MX-403, 401 y 424), ambulancia de Protección Civil y equipos de vulcanos en la unidad B-513.

En total, aproximadamente mil personas, entre trabajadores y usuarios, fueron evacuadas y concentradas en las zonas de seguridad exteriores mientras se realizaba la inspección.

🚨 Movilización de servicios de emergencia en Insurgentes Sur 2065, alcaldía Álvaro Obregón. Se reporta una presunta amenaza de bomba en un inmueble del Poder Judicial de la Federación📉🚔@ortega__karen pic.twitter.com/wchIQa4FCq — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 25, 2026

Inspección minuciosa: Inmueble sin novedad

Luego de una revisión exhaustiva nivel por nivel, incluyendo los sótanos de estacionamiento, el personal del agrupamiento Zorros confirmó que no se localizó ningún artefacto explosivo. Las autoridades reportaron el inmueble como "sin novedad" y autorizaron el reingreso del personal a sus labores habituales antes del mediodía.

Aunque los equipos de emergencia se retiraron del punto, se ha mantenido una guardia de seguridad en la zona de manera preventiva. Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones vinculadas con la llamada de extorsión o amenaza.

SSC CDMX informa sobre el desalojo del Poder Judicial en Insurgentes:

Tras difundirse la alerta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) informó que "los uniformados apoyaron a evacuar a los trabajadores y realizaron una revisión exhaustiva en todas las zonas del edificio (...) Luego de una búsqueda, no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas, por lo que se organizó el reingreso de los trabajadores".