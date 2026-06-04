El Metro de la CDMX informó que se restablecen las corridas de trenes en la Línea 2, de Tasqueña a Cuatro Caminos.

"Informo que en este momento se restablecen las corridas de trenes en toda la Línea 2 del Metro de CDMX, de Tasqueña a Cuatro Caminos", dio a conocer Adrián Rubalcava, director del Metro.

¿Habrá servicio en todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de CDMX?

Los trenes circularán por las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, sin embargo, durante las corridas de trenes en toda la Línea 2 no habrá ascenso y descenso de usuarios todavía.

El Metro precisó que hoy quedan sin efecto los circuitos Tasqueña-Xola y Pino Suárez- Cuatro Caminos, así como el servicio de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de Xola a Pino Suárez y viceversa.

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