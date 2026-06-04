¿Qué está pasando en Tepeaca, Puebla? Activan el Plan DN-III-E tras explosión de cuatro autotanques de gas LP

La explosión de cuatro autotanques de gas LP en el municipio de Tepeaca, Puebla, encendió las alarmas durante las primeras horas de este jueves , por lo que la Guardia Nacional activó el Plan DN-III-E, uno de los protocolos más importantes de respuesta ante desastres en México.

Así se registró la explosión que puso en alerta a Tepeaca

El siniestro ocurrió en la colonia San Juan Negrete, donde se registró una serie de explosiones en una zona destinada al almacenamiento de pipas de gas. Las imágenes de enormes columnas de humo visibles a varios kilómetros de distancia generaron preocupación entre los habitantes de la región, mientras los equipos de emergencia trabajaban para contener los riesgos.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades estatales, al menos tres personas resultaron lesionadas y fueron atendidas por los servicios médicos; sin embargo, el principal temor durante las primeras horas fue que el fuego alcanzara otras unidades cargadas con combustible.

Evacúan hospital, escuelas y viviendas por riesgo de nuevas explosiones

Ante el peligro que representaban los autotanques siniestrados, las autoridades implementaron una evacuación preventiva masiva. La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres de Puebla informó que alrededor de dos mil personas fueron trasladadas a zonas seguras.

Entre los inmuebles evacuados se encontraban escuelas, viviendas y un hospital ubicado cerca del punto de la explosión. La prioridad fue alejar a estudiantes, pacientes, personal médico y familias enteras de una zona donde existía riesgo de nuevas detonaciones.

La decisión se tomó debido a que el gas LP es altamente inflamable y cualquier fuga adicional podía provocar incendios o explosiones secundarias capaces de poner en riesgo a cientos de personas.

¡PÁNICO EN PUEBLA POR EXPLOSIÓN DE PIPAS!⁣

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Momentos de terror se vivieron la mañana de este jueves 4 de junio en el municipio de Tepeaca, tras registrarse el brutal estallido de cuatro pipas de gas LP dentro de un predio utilizado como almacén en la colonia San Juan Negrete.… pic.twitter.com/LAwqemMuaY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 4, 2026

¿Por qué se activó el Plan DN-III-E en Tepeaca?

Horas después del incidente, la Guardia Nacional confirmó la activación del Plan DN-III-E en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Este protocolo permite desplegar personal especializado para atender emergencias que amenazan a la población. Entre las acciones implementadas se encuentran el establecimiento de perímetros de seguridad, cierres viales, apoyo en las evacuaciones y coordinación de labores de auxilio.

La Guardia Nacional señaló que su personal participa en las tareas de protección de la población mientras continúan los trabajos para controlar completamente la emergencia y descartar nuevos riesgos.

Ante la emergencia registrada en Tepeaca, #Puebla, tras la explosión de una pipa, personal de la #GuardiaNacional activó el #PlanDNIIIE de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno para establecer un dispositivo de seguridad, apoyar las labores de atención… pic.twitter.com/x0p3rWttHI — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) June 4, 2026

¿Qué es el Plan DN-III-E y cuándo entra en operación?

El Plan DN-III-E es un instrumento operativo militar diseñado para brindar ayuda inmediata a la población afectada por fenómenos naturales o accidentes de gran magnitud.

Su aplicación está a cargo del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, quienes intervienen bajo tres etapas específicas.

