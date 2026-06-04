Detienen en EU a exmilitar mexicano; podría estar vinculado al caso Ayotzinapa

El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2024 dio un giro con la captura de un exmilitar detenido en Estados Unidos presuntamente relacionado con los hechos.

Se trata de Enrique "N", quien fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según la información pubicada este jueves 4 de junio de 2026.

Liberan a otro detenido por caso Ayotzinapa

¿Qué se sabe del exmilitar mexicano detenido en EU?

Las autoridades de Estados Unidos informaron que el hombre de 32 años fue detenido por el ICE en Hawthorne, California. De acuerdo con el reporte de ICE Los Angeles, este sujeto es buscado en México.

Información compartida en su cuenta de X señala que es acusado del delito de desaparición forzada de personas mientras era miembro del ejército mexicano.

Yesterday, ICE LA arrested 32-year-old Enrique Martinez-Chavez in Hawthorne, California. Martinez is wanted in his home country of Mexico for enforced disappearance of persons while a member of the Mexican military. He'll remain in ICE custody until he can be sent home. pic.twitter.com/NVYGfnnkIe — ICE Los Angeles (@EROLosAngeles) June 4, 2026

Exmilitar detenido permanecerá en custodia de EU

Enrique "N", de acuerdo con el gobierno estadunidense, permanecerá bajo custodia de ICE hasta que pueda ser extraditado a México.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han confirmado que este hombre tenga relación alguna con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos".

De confirmarse que este exmilitar tuvo participación alguna en el caso, la investigación podría arrojar nuevos datos y con ello información clave para los padres de los normalistas.

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa acompañan investigaciones tras hallazgo de presuntos restos en una funeraria.



Peritos de la FGR trabajan en el sitio, bajo resguardo de la Guardia Nacional.@mendoza_ruben con el reporte en #HechosMeridiano pic.twitter.com/I1hoXJpY5Z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

¿Qué pasó la Noche de Iguala? 12 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

El 26 de septiembre de 2014 en México 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos, momento que se conoció también como la Noche de Iguala.

En 2026 se cumplen 12 años de los hechos, pero los estudiantes no han sido encontrados y se desconoce el paredero

Las víctimas iban a participar en una marcha conmemorativa del 2 de octubre por a matanza estudiantil de Tlatelolco, en la Ciudad de México, por lo que viajaron a Iguala, Guerrero.

Claves del caso Ayotzinapa