¡No te bajes del auto! Así funciona la estafa de la “llanta ponchada” en CDMX que podría dejarte sin dinero; cómo protegerse

¡Mantente alerta! Se encienden las alarmas en calles de la Ciudad de México (CDMX) debido a la estafa de la "llanta ponchada", una de las modalidades más comunes y difíciles de detectar en la capital del país, pero ¿cómo es el modus operandi?

En redes sociales se han viralizado algunos videos que muestran como es qué ocurre esta estafa en algunas calles de la capital del país.

¿Cómo funciona la estafa de la llanta ponchada en CDMX?

La estafa de la "llanta ponchada" comienza cuando uno o más sujetos le hacen señas al conductor del vehículo para indicarle que hay una falla en una de sus ruedas, ya sea que esté ponchada o tenga un desperfecto; suelen operar en grupos de dos a cinco personas.

Con temor a un accidente, las víctimas se orillan para detener el auto y bajarse a revisar que pasa con las llantas, los delincuentes se ofrecen a ayudarlos para revisar el vehículo, a veces suelen identificarse como "mecánicos". Suelen ofrecer revisar el problema e incluso fingir arreglar el vehículo.

Una vez realizada la supuesta reparación, el tono cambia por completo y los delincuentes comienzan a exigir pagos excesivos que superan los $20 mil a $40 mil pesos debido a las refacciones que se utilizaron para cambiar las llantas ponchadas.

En caso de negarse a pagar, lo estafadores amedrentan a la víctima o pueden robarles sus pertenencias, incluso podrían robarles el automóvil.

¿Cuáles son las zonas de CDMX con más reportes de este fraude?

¡Mucho ojo al manejar! Por lo general, las zonas de la CDMX con un mayor número de reportes o denuncias realizadas en redes sociales sobre la estafa de la "llanta ponchada" son las siguientes:



Av. Revolución y Av. San Antonio en la colonia San Pedro de los Pinos.

Av. Baja California, entre los trámites limítrofes en la alcaldía Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Av. Marina Nacional, en el tramo que conecta a la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

A esta lista entra Circuito Interior, concentrado en los carriles laterales cercanos al cruce Juan Escutia y la zona de la Condesa.

Sujetos intentan estafar a un hombre de la tercera edad: le señalan una supuesta falla en la llanta en el puente de Cuautepec en la Gustavo A. Madero pic.twitter.com/oI3o7GJgCx — TICOMAN (@ticomanoficial) June 3, 2026

¿Cómo protegerse de la estafa de la estafa de la "llanta ponchada" en CDMX?

Si vas manejando por las calles de la Ciudad de México y notas que te hacen señas sobre algún problema, lo primero que tienes que hacer es mantener la calma y seguir estos consejos:

