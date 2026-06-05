¿Me pueden multar por traer una bandera en mi vehículo? Esto dice la ley

¿Multa por poner una bandera en el carro? Con la llegada de eventos deportivos, celebraciones patrias o manifestaciones de apoyo con alguna causa, es común ver vehículos con banderas colocadas en las ventanillas o en la carrocería.

Sin embargo, muchos conductores se preguntan si esta práctica puede ameritar una multa o si existen ciertas disposiciones de tránsito que podrían derivar en sanciones. Conoce cuáles son los casos en los que podrías ser infraccionado.

¿Qué dice el Reglamento de Tránsito sobre las banderas en los vehículos?

Sí, en ciertos casos. El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México no prohíbe colocar banderas en los vehículos, pero OJO , porque sí sanciona cualquier objeto que obstruya la visibilidad del conductor o lo distraiga al momento de manejar.

El Artículo 38 menciona que los conductores deben evitar acciones que pongan en riesgo su seguridad y la de otros usuarios de la vía. Entre ellas, se prohíbe llevar objetos que obstruyan la visibilidad y generen distracciones.

¿Cuáles son los motivos por los que me pueden multar?

Tapa parcial o totalmente el parabrisas.

Bloquea espejos laterales o la visibilidad hacia los costados.

Cubre la placa o las luces del vehículo.

Va mal sujeta y puede desprenderse.

Distrae al conductor durante la marcha.

Para las faltas relacionadas con objetos que obstruyan la visibilidad, el reglamento prevé multas equivalentes de 5 a 10 UMAs, aproximadamente entre 500 pesos y más de mil pesos; además, puede aplicarse un punto de penalización a la licencia de conducir.

Llevar una bandera en el auto generalmente está permitido, pero su colocación no debe comprometer la seguridad vial.

