¿Cuándo reabre por completo la Línea 2 del Metro CDMX? Fecha en la que se restablece el servicio de Tasqueña a Cuatro Caminos

¡Atención, usuarios! Los trabajos de mantenimiento de la Línea 2 del Metro CDMX han provocado el cierre de varias estaciones en la línea azul por al menos tres días, por ello, se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, pero ¿en qué fecha se restablece el servicio?

Los días en los que se mantendrán cerradas las estaciones, el Metro CDMX implementará servicio especial en la Línea 2, así como camiones RTP.

¿En qué fecha reabren por completo la Línea 2 del Metro CDMX?

¡Ya es oficial! La Secretaría de Obras y Servicios de la capital del país confirmaron que el servicio de la Línea 2 del Metro CDMX se restablecerá por completo este domingo 7 de junio 2026 a partir de las 7:00 horas .

Los trabajos de rehabilitación en la línea azul durarán al menos tres días, por lo que el servicio se suspenderá el jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de junio.

#AvisoMetro:



A las personas usuarias de la Línea 2: el servicio especial continuará los días 4, 5 y 6 de junio.



La operación se mantendrá en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos.



Unidades de la @RTP_CiudadDeMex brindarán servicio gratuito entre… pic.twitter.com/OwELLdlDL2 — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 4, 2026

¿Cuáles son las estaciones cerradas de la Línea 2 del Metro CDMX?

Las estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX que se mantendrán cerradas por tres días debido a los trabajos de rehabilitación en la Calzada de Tlalpan son los siguientes:

Viaducto.

Chabacano.

San Antonio Abad.

Se recomienda a las y los usuarios tomar precauciones o rutas alternas debido a que en las estaciones mencionadas no habrá ascenso ni descensos de pasajeros.

Estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX que ofrecen servicio de manera normal

Por otro lado, las estaciones de la Línea 2 que seguirán operando con normalidad son las siguientes:

Tramo de Tasqueña a Xola .

. Pino Suárez a Cuatro Caminos.

RTP ofrecerá servicio gratuito de Xola a Pino Suárez por cierres en la Línea 2

Debido al cierre de las estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX, se implementará el apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros, para apoyar a los usuarios en sus traslados.

Los camiones RTP brindarán servicio entre Xola y Pino Suárez, en ambos sentidos, durante los horarios normales; el servicio será gratuito, por lo que los usuarios no tendrán que pagar para poder utilizar este medio de transporte.