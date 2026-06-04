Adiós al candado de los 5 años: La SCJN tumba requisito del IMSS para pensión por viudez

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un golpe definitivo a la burocracia institucional en materia de seguridad social. Los ministros invalidaron la disposición legal que obligaba a las parejas en situación de concubinato a acreditar un mínimo de cinco años de convivencia ininterrumpida para poder acceder a una pensión por viudez ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El máximo tribunal del país concluyó de manera unánime que imponer este plazo forzoso representa una carga adicional e injustificada para un sector de la población que simplemente optó por un modelo de organización familiar distinto al matrimonio civil. El fallo expone con claridad que este tipo de candados normativos genera un trato discriminatorio basado estrictamente en el estado civil de las personas, lo cual vulnera de manera flagrante tanto el derecho a la seguridad social como el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

🚨 #ÚltimaHora | La #SCJN invalida que el IMSS exija acreditar cinco años de convivencia en concubinato para acceder a una pensión por viudez.



👩‍❤️‍👨 El Pleno concluyó que imponer ese requisito es una carga adicional a quienes optaron por construir una familia de forma distinta al… pic.twitter.com/Dtz3INbmqk — Suprema Corte (@SCJN) June 4, 2026

¿Cuáles son los requisitos para pensión por viudez IMSS por concubinato?

El criterio establecido por la Suprema Corte redefine por completo las reglas para tramitar esta prestación, obligando al IMSS a flexibilizar sus criterios de evaluación. Sin embargo, para mantener el principio de certeza jurídica y evitar simulaciones, el fallo de los ministros no elimina la obligación de comprobar el lazo familiar, sino que modifica la forma y el fondo en que se debe acreditar:

