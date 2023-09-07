Clara Brugada pedirá licencia como alcaldesa de Iztapalapa para buscar la jefatura de Gobierno de la CDMX

¡En sus marcas, listos, fuera! Comienza la carrera por los cargos importantes del país. La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, pedirá licencia en su cargo para buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) rumbo a las elecciones 2024.

El próximo 15 de septiembre, Brugada Molina solicitará licencia para separarse de su cargo. En ese sentido, destacó que será para un periodo de 60 días, pues es lo máximo que puede pedir para participar en el proceso que dicte el partido.

“He decidido solicitar licencia de mi cargo para dedicarme de tiempo completo a fortalecer y revitalizar el movimiento; un gran movimiento ciudadano que promueva y defienda la transformación de la Ciudad de México, promueva los logros del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y del presidente López Obrador”, dijo.

Descartó que haya "dados cargados" a favor de Omar García Harfuch, quien también buscará el mismo cargo con el partido guinda: "Todavía no empieza esta ciudad los mecanismos de definición, la ruta que se va a seguir al interno de morena, hay todas las condiciones para que se lleve a cabo una toma de decisiones con una plataforma unitaria y las mejores condiciones de unidad, sin fortalecer a alguien en particular".

¿Quién se destapó por la jefatura de Gobierno de la CDMX?

Varios funcionarios se han destapado por el cargo más importante de la capital rumbo a los comicios de 2024:



Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la capital.

Sandra Cuevas

Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez.

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón.

Luis Espinosa Cházaro, diputado federal del PRD.

Mariana Moguel

¿Cuándo comienza el proceso electoral de la CDMX?

El proceso electoral 2023-2024 dio inicio este jueves 7 de septiembre y el periodo de precampañas para la elección de la jefatura de Gobierno abarca del 5 de noviembre de 2023 al 3 de enero de 2024, y para diputaciones locales y alcaldías, con sus respectivas concejalías, del 25 de noviembre de 2023 al 3 de enero de 2024.