¡Arranca el proceso electoral 2023-2024! Este 7 de septiembre oficialmente comienza la carrera por los más de 10 mil cargos que se elegirán rumbo a las elecciones 2024 en los 32 estados de la República Mexicana, algo histórico en el país.

La elección será la más grande de la historia, ya que se estima que convocará a más de 98 millones de mexicanos para renovar más de 20 mil cargos públicos. Eso significa la impresión de más de 500 millones de boletas electorales.

En ese sentido, es importante hacer el recuento de los procesos internos que han hecho los partidos políticos y coaliciones para definir a quien será su representante en los comicios, sobre todo, por la silla presidencial.

Ceremonia del INE por inicio del proceso electoral 2023-2024

A las 9:00 horas de este jueves, se llevó a cabo una ceremonia cívica con motivo del inicio del proceso electoral en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE). En el acto estuvieron presentes 10 consejerías del INE, así como los dirigentes de Morena, Mario Delgado, del Pri, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano.

"Garantizaremos una elección equitativa y trasparente", dijo la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, en la ceremonia de apertura.

🏁 Hoy inicia el Proceso Electoral Federal 2023-2024. Sigue la transmisión en nuestras redes sociales. ¡Participa! https://t.co/3LkP8je9Gt pic.twitter.com/wwv5uTpUDJ — @INEMexico (@INEMexico) September 7, 2023

¿Qué se votará en elecciones 2024, además de la presidencia?

Los comicios del próximo año serán los más grandes de la historia, pues es la primera vez que se tendrán elecciones en las 32 entidades federativas:



Presidencia de la República tras la salida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

128 senadurías.

500 diputaciones.

8 gubernaturas en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Mil 98 Diputaciones locales.

18 mil 527 cargos municipales, auxiliares y concejalías CDMX.

¿Quién será candidato de Morena 2024?

El pasado 6 de septiembre y tras un proceso de más de 2 meses de proceso, el Comité de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) señaló que la ganadora de las encuestas fue Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de gobierno de la Ciudad de México. Un resultado que es inamovible, pero que no tuvo contentos a todos.

La corcholata, que no solo se mostró conforme, sino que es un foco rojo para el partido por su posible baja, es Marcelo Ebrard, quien destacó que tomaría una decisión en los próximos días.

¿Quién será candidata del PAN 2024?

De igual manera, bajo un proceso del Frente Amplio por México, se señaló que las encuestas favorecían a la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien será candidata presidencial y se enfrentará directamente contra la exjefa de Gobierno de la capital.

Por otro lado, Movimiento Ciudadano (MC) es el partido que no se sumó esta vez a ninguna alianza y destacó que sí participará en las elecciones 2024, sobre todo por la silla presidencial; sin embargo, hasta el momento pocos han alzado indirectamente la mano, como es el caso del gobernador de Nuevo León, Samuel García.