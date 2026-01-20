Clases el 2 de febrero por el Día de la Candelaria: esto indica el calendario escolar de la SEP

¿Se guarda la mochila? El Día de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero , suele generar dudas entre estudiantes, madres y padres de familia sobre si hay o no clases .

Para evitar confusiones, es importante revisar qué establece el calendario escolar oficial de la SEP, ya que no todos los días festivos implican suspensión de actividades. Aquí te explicamos si hay clases y a quiénes aplica.

¿Hay clases el 2 de febrero?

De acuerdo con el calendario oficial, el periodo de descanso para las y los estudiantes comienza el viernes 30 de enero y concluye el lunes 2 de febrero, por lo que no habrá clases el Día de la Candelaria , que se conmemora el 2 de febrero.

Tras este puente, las actividades académicas deberán reanudarse el martes 3 de febrero, cuando alumnas y alumnos regresen a las aulas con normalidad. Este calendario aplica para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

¿Hay clases el Día de la Candelaria? Esto dice el calendario de la SEP|Captura de pantalla

Asimismo, se tiene previsto un segundo periodo de suspensión de clases durante el mismo mes, que abarcará del viernes 27 de febrero al lunes 2 de marzo. Este nuevo descanso permitirá a la comunidad escolar contar con otro fin de semana largo antes de tomar la mochila y regresar a las actividades escolares habituales.

¿Qué se celebra el Día de la Candelaria?

El Día de la Candelaria se celebra cada 2 de febrero, fecha en la que, según las creencias católicas, la Virgen María acudió al templo a purificarse y a presentar al Niño Dios ante la parroquia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología ( INAH ), la tradición de vestir al Niño Dios en el Día de la Candelaria tiene su origen en la Edad Media, cuando se convirtió en un elemento que acompañaba a las religiosas en su toma de hábitos.

Durante el 2 de febrero, también se llevan a bendecir las velas o candelas que según las creencias religiosas simbolizan a Jesús como luz de todos los hombres, de ahí el nombre de Candelaria.

