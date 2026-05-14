“Ya no más impunidad”: Exigen cero encubrimientos para Rutilio Escandón tras revisión de consulados mexicanos en EU

La relación entre México y Estados Unidos volvió a tensarse luego de que el gobierno de Donald Trump iniciara una revisión sobre los 53 consulados mexicanos que operan en territorio estadounidense; el movimiento encendió alertas diplomáticas debido a que podría derivar en ajustes, restricciones o incluso cierres de oficinas mexicanas en EU en medio de nuevas presiones relacionadas con narcotráfico y seguridad nacional.

La revisión ocurre mientras Washington endurece su discurso contra cárteles mexicanos y funcionarios señalados por presuntos nexos criminales; en ese contexto, el senador Luis Armando Melgar exigió “cero encubrimientos” para Rutilio Escandón, actual cónsul de México en Miami, a quien vinculó políticamente con estructuras señaladas por presunta narcopolítica.

Rutilio Escandón entra en el choque político por nexos con el narcotráfico

La revisión de consulados mexicanos en EU rápidamente escaló al terreno político en México después de que Luis Armando Melgar lanzara un mensaje directo contra Rutilio Escandón; el legislador aseguró que “ya no más impunidad ni protección política” para el actual cónsul en Miami.

Melgar también afirmó que el exgobernador de Chiapas forma parte de un grupo político ligado a Adán Augusto López; además, sostuvo que el desgaste institucional y la pérdida de confianza de Washington reflejan consecuencias del uso político de espacios del Estado mexicano.

"Durante años se advirtió que el uso político de espacios del Estado tendría consecuencias, y hoy esas consecuencias están a la vista.

"En este contexto, el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, vinculado al grupo político de Tabasco de Adán Augusto López, forma parte de la narcopolítica", compartió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡MANO DURA Y ESCALA TENSIÓN! ESTADOS UNIDOS PONE BAJO REVISIÓN A CONSULADOS MEXICANOS POR SEGURIDAD NACIONAL

¡No más encubrimientos ni redes de protección política!🚨 La revisión de los 53 consulados mexicanos por parte del gobierno de los Estados Unidos de América no es un trámite: es un mensaje político de alto impacto que exhibe el desgaste institucional y la pérdida de confianza en… pic.twitter.com/bYZVyjHlun — Luis Armando Melgar (@LAMelgar) May 13, 2026

¿Por qué EU revisa los consulados mexicanos?

De acuerdo con versiones difundidas en Estados Unidos, el Departamento de Estado inició una revisión interna sobre la operación de los consulados mexicanos dentro de territorio estadounidense; el análisis forma parte del endurecimiento político impulsado desde Washington bajo la estrategia “Estados Unidos Primero”.

El proceso ocurre en uno de los momentos más delicados de la relación bilateral; durante las últimas semanas, el gobierno de Donald Trump aumentó presiones contra políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos con narcotráfico, además de insistir en la posibilidad de acciones más agresivas contra cárteles.