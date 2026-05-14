Libres pide al Senado desaparecer poderes por presunta captura criminal en Sinaloa

La organización política Libres solicitó al Senado de la República declarar la desaparición de poderes en Sinaloa, al considerar que el Ejecutivo estatal, el Congreso local y sectores del sistema de justicia se encuentran presuntamente infiltrados o capturados por el crimen organizado.

Desaparición de poderes en Sinaloa

Una nueva controversia política se abrió en torno a la situación de Sinaloa luego de que la organización Libres solicitara formalmente al Senado de la República declarar la desaparición de poderes en la entidad.

La agrupación argumenta que el gobierno estatal, el Congreso local y parte del sistema de justicia habrían sido presuntamente capturados por el crimen organizado, lo que, aseguran, impide el funcionamiento constitucional de las instituciones.

En el documento presentado ante la Comisión Permanente también se hacen señalamientos contra el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien relacionan con supuestos acuerdos con integrantes del Cártel de Sinaloa durante el proceso electoral de 2021.

Harfuch asegura que el sistema de inteligencia no encontró delitos vinculados con Rocha Moya



Tampoco existe, dice, una investigación de la SSPC contra el gobernador con licencia



EU lo acusa por narco, solicita su detención... pero siguen pidiendo "pruebas" pic.twitter.com/FPGKxlffUe — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 12, 2026

Como respaldo, Libres cita una acusación presentada en una corte federal de Estados Unidos que incluye testimonios, comunicaciones intervenidas y presuntos registros de sobornos. Con esta petición, la organización busca que el Senado analice la posibilidad de intervenir y nombrar una autoridad provisional en el estado.

¿Qué pasó con Ruben Rocha?

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el Gabinete de Seguridad no ha iniciado ninguna investigación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pese a los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.

El funcionario explicó que, hasta ahora, en México no existen “datos o indicios” que acrediten conductas fuera de la ley por parte del mandatario sinaloense.

En la misma línea, el canciller Roberto Velasco afirmó que fiscales estadounidenses y la DEA no han entregado pruebas físicas que sustenten las acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios, por lo que las autoridades mexicanas consideran que no hay elementos suficientes para abrir una carpeta de investigación o proceder con una posible extradición.