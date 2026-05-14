¡Se pasó de Juárez! Senadora de Morena cita mal la frase más famosa de Benito Juárez (VIDEO)

Lo que parecía ser un discurso para defender la soberanía nacional, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más bochornosos para la senadora de Morena, Simey Olvera Bautista. Todo por un error al intentar citar la frase más famosa del expresidente de México, Benito Juárez.

El error quizá habría pasado desapercibido, de no ser porque momentos antes la senadora había presumido que la bancada de Morena conocía “a la perfección” el pensamiento del “Benemérito de las Américas”.

“El derecho al respeto ajeno es la paz”: la nueva frase de Benito Juárez

Mientras defendía la postura de Morena y lanzaba críticas a la oposición, la legisladora aseguró que en la llamada Cuarta Transformación, se saben la frase célebre de uno de los mayores símbolos de la soberanía en México: Benito Juárez.

Confiada, con voz segura y a todo pulmón, Simey Olvera dijo desde tribuna: “Entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz”.

¿Cuál es el error? ¿O no era así la frase? Volviendo a los libros de historia, la frase original del expresidente oaxaqueño dice: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

🚨🚨 La senadora morenista Simey Olvera quiso rostizar a los panistas y se aventó la frase de letras doradas:



“Entre los individuos, como entre las Naciones, el DERECHO al RESPETO ajeno es la paz".



"Nosotros sí nos la sabemos", dijo. 🙈🙈 pic.twitter.com/eeCZKU9zdA — Irving (@IrvingPineda) May 14, 2026

“Morena defiende a la patria” Lo que dijo Simey Olvera en la Comisión Permanente

Durante su participación en la Comisón Permanente de este miércoles, la senadora insistió en que Morena está “defendiendo la patria” y respetando la soberanía de México.

“Nosotros creamos la seguridad, la esperanza”, expresó la legisladora hidalguense al defender las acciones del bloque oficialista.

En medio del debate político, también afirmó que Morena no “vende la patria” y aseguró que la oposición debería leer más a Benito Juárez. Fue justo en ese momento cuando intentó citar la histórica frase, pero terminó intercambiando las palabras.

Aunque para algunos se trató de un simple error de memoria, en redes sociales el momento fue tomado con humor y críticas, con comentarios como: “Pónganle 0 a la senadora”, “por dárselas de conocedora” , etcétera.

Quién se lleva la frase del Benemérito de la Américas:

1.- "Entre los individuos, como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz" -Senadora por morena, Simey Olvera Bautista-

2.- "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto ajeno al derecho es la… https://t.co/jtyew0TI9N pic.twitter.com/Gpqc4zf5xf — Humberto Contreras Amieva (@chumbert1) May 14, 2026

Morena insiste en discurso de soberanía mientras enfrenta críticas

El episodio ocurrió en medio de un contexto complicado para Morena, partido que en las últimas semanas ha cerrado filas ante distintos señalamientos contra figuras de la llamada 4T.

Entre ellos, las acusaciones contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, a quien se le señala por presuntos vínculos con “Los Chapitos”.

Pese a ello, dirigentes y legisladores del partido han mantenido un discurso enfocado en la defensa de la soberanía nacional y la unidad política, pero ¿qué pasa cuando figuras de Morena son señalados por corrupción?

