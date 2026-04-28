PRI acusa golpeteo político contra Maru Campos rumbo a elecciones 2027

El coordinador de la bancada del PRI, Manuel Añorve, salió en defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmando que no existía obligación legal para su asistencia y acusó directamente a Morena de orquestar un "golpeteo político" con miras a las elecciones estatales de 2027.

Sin embargo, la defensa de Añorve no se limitó a la figura de Campos; el senador aprovechó la tribuna para cuestionar la selectividad de la mayoría legislativa al momento de solicitar comparecencias, lanzando una serie de acusaciones que tocan los puntos más sensibles de la administración anterior y también de la actual.

Ya que @PartidoMorenaMx anda haciendo invitaciones al @senadomexicano…



¿Por qué no invitan a Ojeda tras las revelaciones del huachicol fiscal? ¿O a los involucrados en los casos de Segalmex, Pemex y Dos Bocas?



Hay que conocer la verdad sobre la herencia que dejó el gobierno… pic.twitter.com/uYv1xCCJTG — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) April 28, 2026

Corrupción y huachicol fiscal: El contraataque del PRI

Manuel Añorve cuestionó por qué Morena no ha mostrado el mismo interés en citar a exfuncionarios señalados por presuntos actos de corrupción. En sus declaraciones, hizo referencia a la reciente detención de figuras clave en Argentina, vinculándolas con el llamado "Robo del Siglo" o Huachicol Fiscal, un esquema de defraudación que, según el senador, alcanza esferas de la Secretaría de Marina y colaboradores cercanos al expresidente López Obrador.

"¿Por qué no citan de una vez a los hijos de Andrés Manuel López Obrador involucrados en todos los negocios del mundo?", sentenció Añorve, extendiendo la lista de pendientes de fiscalización a temas como el desfalco en Segalmex por 15 mil millones de pesos bajo la gestión de Ignacio Ovalle, y la administración de Pemex, cuyos directivos fueron premiados con cargos en el Infonavit pese a los sobrecostos en la refinería de Dos Bocas.

Rumbo a 2027: El uso electoral del Senado

Para el bloque opositor, el llamado a comparecer a la gobernadora de Chihuahua no es un ejercicio de rendición de cuentas, sino una estrategia electoral anticipada. Añorve subrayó que el "desastre" administrativo que la oposición percibe en sectores como la vivienda y la energía debería ser la prioridad de la Cámara Alta, en lugar de utilizar el recinto como una herramienta de desgaste contra gobiernos estatales de oposición.

La confrontación deja claro que la agenda del Senado para este cierre de abril no solo está marcada por las leyes pendientes, sino por la construcción de las narrativas que definirán la competencia por Chihuahua y otros estados en el próximo ciclo electoral.

