¡Hay más tiempo! CDMX extiende plazo para el subsidio a la tenencia y descuentos en multas, predial y agua

Este martes 28 de abril del 2026, durante la presentación trimestral de las finanzas de la Ciudad de México (CDMX), la administración de Clara Brugada confirmó la extensión de descuentos en el predial, agua, tenencia y multas de tránsito.

Fue el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, quien confirmó que el plazo para obtener el subsidio a la tenencia y regularizar impuestos locales no terminó el 31 de marzo, como se tenía previsto, sino que se extiende dos meses más para aliviar la carga económica de las familias.

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Gobierno de la CDMX da prórroga hasta el 30 de junio para exentar el pago de tenencia, así como para la regularización de predial, agua y multas de tránsito pic.twitter.com/Mp9CU0Jcrz — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 28, 2026

¿Hasta cuándo extenderán el subsidio a la tenencia vehicular en la CDMX?

El beneficio más buscado es, sin duda, la exención de la tenencia. Para solo pagar el refrendo y olvidarte del impuesto completo, tu vehículo debe tener un valor que no exceda los 638 mil pesos (con IVA incluido). Además, esta prórroga al 30 de junio aplica para personas físicas y morales sin fines de lucro, siempre y cuando no tengan adeudos de años anteriores.

Es la oportunidad ideal para quienes no pudieron juntar el dinero en el primer trimestre.

Multas de tránsito con el 90% de descuento en la CDMX

Si tienes infracciones acumuladas, el programa de regularización fiscal trae un beneficio importante: una reducción del 90% en multas no graves. Ojo aquí: esto no aplica si la multa fue por lesiones, delitos o por invadir el carril del Metrobús. Pero para el resto de las faltas comunes, el descuento es una vía rápida para dejar tu historial limpio y poder realizar trámites vehiculares sin trabas.

Descuentos en Predial y Agua para regularizarse

La prórroga también abraza a los dueños de inmuebles. Para el predial, existen cuotas únicas especiales (de mil a dos mil pesos) para los rangos más bajos (A-D), mientras que para el resto hay condonaciones totales en recargos.

En el caso del agua, los descuentos van desde el 50% para uso doméstico hasta el 20% en locales comerciales. Si tienes una deuda histórica de años atrás en tu casa, el gobierno está ofreciendo el 100% de descuento en recargos si te pones al día ahora.

La Ciudad de México se consolida como capital de inversión y finanzas sanas.



En el primer trimestre de 2026, los ingresos crecieron 4% más que en 2025, es decir, $5 mil millones adicionales; y frente a lo programado, alcanzamos $10 mil millones más.



Mantenemos un gobierno… pic.twitter.com/5PUSBdS4Hg — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 28, 2026

¿Dónde y cómo realizar los pagos?

La CDMX tiene habilitados más de 8 mil 800 puntos de pago, que incluyen bancos, tiendas de autoservicio y los kioscos de la Tesorería. Si prefieres no salir de casa, puedes hacerlo todo desde la APP Tesorería CDMX o en el portal oficial de Finanzas.

Solo necesitas tu número de placa o cuenta predial para descargar el formato con el descuento ya aplicado y pagar en línea.