CDMX arde y también las multas: Hoy No Circula para este miércoles 29 de abril

El calendario dice 29 de abril, pero el calor en la ciudad parece ir adelantado al verano. Y en medio de esta mezcla de asfalto hirviendo y aire denso, hay algo que no cambia: el programa Hoy No Circula sigue marcando el ritmo de quienes salen a las calles. Así que si pensabas escapar del tráfico en tu coche, más vale revisar dos veces, porque equivocarte puede salir bastante caro.

¿Qué autos descansan el 29 de abril? Esto dice el calendario

Para este miércoles 29 de abril, el Hoy No Circula aplica con normalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México. Y sí, aunque el calor invite a moverte con aire acondicionado, hay vehículos que tendrán que quedarse estacionados.

Los autos que no circulan son:



Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Holograma 1 y 2

La restricción se mantiene en el horario habitual: de 5:00 a 22:00 horas, tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en varios municipios del Estado de México. Aquí no hay tregua, ni siquiera cuando el termómetro aprieta.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Hoy No Circula también aplica al Edomex

El calor no distingue territorios, y el Hoy No Circula tampoco. En el Estado de México, municipios como Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl, entre otros, también están dentro del programa.

Así que si tu ruta incluye cruzar de la ciudad al Edomex —o al revés—, más vale tener claro si tu coche puede circular. Un descuido en pleno calor puede terminar no solo en coraje, sino en multa.

¿Qué autos sí circulan?

No todos están atrapados en esta jugada. Este miércoles sí pueden circular:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia

Autos con permiso para traslado de personas con discapacidad

Eso sí, hay que estar atentos: si se activa una contingencia ambiental —algo nada descabellado con estas temperaturas— las reglas pueden cambiar y volverse más estrictas.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Con este calor, la tentación de sacar el coche “aunque no toque” puede ser fuerte, pero el golpe al bolsillo lo es más. Las multas por no respetar el Hoy No Circula van de 20 a 30 UMAs, es decir, más de 3 mil pesos.

Y eso no es todo: tu vehículo podría terminar en el corralón, con costos extra por arrastre y liberación. En otras palabras, una mala decisión bajo el sol puede convertirse en un problema mucho más grande.