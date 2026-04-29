Alertan falsa sanción vehicular en CDMX en 2026: ¿de qué se trata?

Las estafas están a la orden del día, al menos en la Ciudad de México (CDMX), donde las autoridades han alertado sobre el registro de una falsa sanción vehicular para engañar a los automovilistas.

Este martes 28 de abril de 2026, la Secretaría de Movilidad dio a conocer que se ha dectado un modus operandi de delincuentes para afectar a los conductores, quienes podrían quedar expuestos a fraudes, estafas o robo de información.

Falsa sanción vehicular en CD: así operan los delincuentes

La Secretaría de Movilidad alertó que usuarios en redes sociales han denunciado que a sus teléfonos celulares alguien les envía adevertencias para intimidar a las personas haciendo creer que deben atender una sanción vehicular.

De acuerdo con los reportes recibidos hasta este momento, alertan que los delincuentes tienen un modus operandi: enviar mensajes de texto (SMS) a las víctimas.

El objetivo es que las víctimas crean que deben pagar sanciones pendientes en el registro vehicular. El mensaje, quizá uno de varios, que llega a las víctimas es el siguiente:

"Su registro vehicular en CDMX muestra sanciones pendientes. Use (liga de un sitio engañoso) para pagar ahora y circular sin restricciones".

Semovi CDMX confirma que no envía mensajes para alertar pagos de sanciones

Al respecto la Semovi aseguró que no envía avisos ni notificaciones por SMS a los automovilitas, por lo que en caso de recibir algún mensaje en el que indique algo así, es un mensaje falso.

De hecho, confirmó que de ninguna manera solicita pagos a través de enlaces o medios no oficiales, de manera que pidió no creer en la información que llega a través de SMS a nombre de la Semovi.

¡Alerta, automovilistas! Cuidado con el fraude de multas de tránsito con falsos descuentos

¿Cómo evitar ser víctima de un fraude por adeudos falsos en CDMX?

Estos mensajes, advirtió la dependencia, son fraudulentos y buscan obtener información personal o financiera de las personas.

Ante cualquier duda sobre trámites realizados en la Secretaría, se puede solicitar orientación en los módulos de atención ciudadana y los canales oficiales de comunicación.

Si recibiste un mensaje como estos o conoces alguien que le haya llegado un SMS similar, lo más recomendable es:

