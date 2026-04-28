Lanzan reto a Morena por linchamiento contra Maru Campos; piden investigar a hijos de AMLO por huachicol fiscal

En medio de la polémica por el caso de los presuntos agentes de la CIA en Chihuahua, senadores de oposición salieron en bloque a respaldar a la gobernadora Maru Campos y a pedir que el tema no se convierta en un “linchamiento parlamentario”. Desde el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, el mensaje fue claro: sí a la transparencia, pero sin sesgos políticos ni uso faccioso de las instituciones.

El coordinador priista, Manuel Añorve, lanzó una ofensiva directa contra Morena al exigir que, si se abre la puerta a comparecencias y revisiones, se haga de manera integral y sin excepciones. Planteó incluso que se cite a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador para aclarar presuntos vínculos con el llamado “huachicol fiscal”, así como a exfuncionarios relacionados con ese esquema.

Senadores de oposición defendieron a la gobernadora de #Chihuahua, Maru Campos (@MaruCampos_G), y pidieron evitar un 'linchamiento político' por el caso de los agentes de la CIA.



Exigieron transparencia en todos los temas que @PartidoMorenaMx ha bloqueado, como el huachicol… pic.twitter.com/jUbaBkljWB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

Transparencia selectiva, el señalamiento de la oposición por caso Maru Campos

Añorve también puso sobre la mesa el descarrilamiento del Tren Interoceánico, al señalar que no basta con investigar a operadores menores, sino que deben rendir cuentas quienes tomaron decisiones clave en la adquisición de equipo y en la ejecución del proyecto. A su juicio, hay una lista amplia de temas pendientes que Morena ha evitado transparentar, lo que, dijo, evidencia una “doble vara” en el manejo de los casos.

Desde el PAN, el senador Antonio Martín del Campo coincidió en que la seguridad debe estar por encima de cualquier diferencia partidista. Recordó que en otras entidades con altos niveles de violencia, Morena ha evitado que gobernadores afines comparezcan, por lo que pidió congruencia. En ese sentido, defendió la actuación de Maru Campos al permitir operativos que derivaron en el desmantelamiento de narcolaboratorios en Chihuahua.

MC advierte: el Senado no debe ser un “circo mediático”

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, hizo un llamado a no convertir al Senado en un espacio de confrontación estéril. Advirtió que el caso Chihuahua debe investigarse a fondo, pero sin caer en espectáculos políticos que desvirtúen la labor legislativa.

Castañeda subrayó que el deslinde de responsabilidades debe sustentarse en investigaciones serias y no en juicios anticipados. En esa línea, coincidió con el resto de la oposición en que el uso político del caso podría entorpecer la búsqueda de la verdad.