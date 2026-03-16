Enfiestaron hasta las 9 am: Desalojan a 300 personas de antro en la colonia Doctores

Durante la mañana de este lunes 16 de marzo se llevó a cabo un operativo en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de recibir el reporte de una supuesta fiesta clandestina que se prolongó hasta altas horas de la mañana.

El establecimiento, identificado como "Touch Me" y ubicado en el cruce de las calles Doctor Lavista y Doctor Rafael Lucio, fue intervenido tras múltiples quejas vecinales que reportaban ruido excesivo y operaciones fuera del marco legal, pues se llevó a cabo toda la noche y madrugada.

El despliegue contó con la participación de la Dirección General de Gobierno, Protección Civil y Seguridad Ciudadana, quienes realizaron la verificación administrativa y el desalojo del inmueble. Las autoridades confirmaron un saldo blanco y la liberación del espacio sin que se registraran enfrentamientos.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) confirmó que no hubo detenidos tras el operativo en la colonia Doctores.



Aproximadamente 300 personas fueron desalojadas del antro clausurado.



Vía: @isidrocorro pic.twitter.com/erq4tGkzSn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2026

Operativo en la Doctores: Desalojan a 300 personas de fiesta clandestina

El operativo inició alrededor de las 09:00 horas, momento en que el centro nocturno todavía se encontraba en plena actividad. Al ingresar al sitio, los inspectores detectaron un severo sobrecupo: aproximadamente 300 personas se encontraban en el interior, cuando el aforo permitido es de apenas 200 asistentes.

En conversación con Azteca Noticias, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega detalló que el desalojo se realizó mediante el diálogo y que no hubo personas detenidas ni presencia confirmada de menores de edad; sin embargo, señaló que durante la diligencia se detectó no solo la venta de alcohol fuera de horario, sino también la presunta presencia de algunas sustancias ilícitas.

¿Por qué clausuraron bar en la Doctores? Estas son las irregularidades

La colocación de los sellos de suspensión de actividades respondió a una serie de faltas graves que ponían en riesgo tanto a los asistentes como a los residentes de la colonia Doctores. Entre las principales irregularidades detectadas por la Dirección de Protección Civil y Seguridad Ciudadana se encuentran: Falta de Plan Interno de Protección Civil, Violación de Uso de Suelo y Contaminación Auditiva.

Fiesta clandestina en la Doctores. Vecinos hartos. 8:30 de la mañana y seguían a todo lo que da. Llegamos.



Lo que sigue lo van a querer ver… 😅 pic.twitter.com/2SihZdDSyR — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) March 16, 2026

La alcaldesa Rojo de la Vega expresó su preocupación ante la facilidad con la que este tipo de establecimientos logran reabrir sus puertas. Según explicó, en ocasiones anteriores el tribunal ha ordenado levantar sellos de clausura bajo criterios garantistas, sin tomar en cuenta las denuncias de los vecinos. "Ante la orden de un juez no nos queda de otra más que levantarlos, pero aquí estamos cumpliendo con la ley", enfatizó la funcionaria en el lugar.

Por su parte, la Directora General de Seguridad Ciudadana, Lilian Chapa Koloffon, agradeció a los ciudadanos por sus reportes oportunos, los cuales permitieron la intervención inmediata durante este lunes festivo.

Las autoridades recordaron que para casos de ruido excesivo, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) también debe intervenir, pero que la alcaldía mantendrá la vigilancia permanente para garantizar que se respete el derecho a la tranquilidad de los habitantes de la Cuauhtémoc.

