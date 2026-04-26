Hallan 42 perros en abandono; Fiscalía de Veracruz realiza operativo en Coatzacoalcos

En atención a una denuncia ciudadana, la Fiscalía General del Estado de Veracruz llevó a cabo un operativo de cateo en un domicilio de la colonia Iquisa, en el municipio de Coatzacoalcos, donde fueron rescatados al rededor de 42 perros que se encontraban en condiciones de maltrato.

Más de 40 perros hacinados en Coatzacoalcos

La diligencia, fue ejecutada por un equipo multidisciplinario integrado por fiscales, peritos y policías ministeriales. En el lugar, las autoridades constataron que los animales de diversas razas, presentaban signos de vulnerabilidad y falta de cuidados básicos.

Tras el operativo, los 42 perros fueron puestos bajo resguardo del Departamento de Sanidad del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, donde recibirán la atención necesaria para su recuperación.

𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮 𝗱𝗲 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗰𝗿𝘂𝘇 𝗿𝗲𝘀𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗮 𝟰𝟮 𝗰𝗮𝗻𝗶𝗻𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗶𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗼 𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗮𝘁𝘇𝗮𝗰𝗼𝗮𝗹𝗰𝗼𝘀. https://t.co/LfsYGOVUJ9 pic.twitter.com/XlO1iG7yOi — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) April 25, 2026

Durante el cateo también se aseguró una identificación oficial y un acta de nacimiento, documentos que ya forman parte de la carpeta de investigación correspondiente para investigar los hechos.

La Fiscalía estatal informó que las indagatorias continúan con el objetivo de localizar a los responsables de estos hechos y llevarlos ante la justicia, en apego a la legalidad y el debido proceso.

Rescatan a perrita y descubren más lomitos muertos en Tlalpan

El pasado 21 de abril, en un predio en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX), encontraron restos de perros sin vida, aunque solo lograron salvar a uno.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que el rescate y hallazgo se llevó a cabo después de recibirse una denuncia ciudadana , hecho que alertó a los oficiales de la Brigada de Vigilancia Animal.

#BoletínSSC | #BVA | #RescateAnimal | En atención a una denuncia ciudadana por un olor fétido en una vivienda, policías de la #SSC acudieron a un predio localizado en la calle Piedra Larga y su esquina con Ayocatitla, en el Pueblo de #SanMiguelTopilejo, de @TlalpanAl.



Al llegar,… pic.twitter.com/0kuDKbECj7 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 22, 2026

En la denuncia se informó que dentro de una vivienda localizada en la calle Piedra Larga y su esquina con Ayocatitla, en el Pueblo de San Miguel Topilejo, emanaba un olor fétido.

Los policías resguardaron al perrito que encontraron, le ofrecieron agua y comida y realizaron una inspección del terreno donde hallaron otras jaulas metálicas, ocho bolsas de plástico y restos óseos de por lo menos cinco perros.