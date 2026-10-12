VIDEO | Clavadista se tira al mar en Mazatlán, Sinaloa, y la marea lo arrastra: Hallan su cuerpo tras intensa búsqueda

La noche del pasado sábado 12 de octubre, un clavadista se lanzó al mar en Mazatlán, Sinaloa, como parte de un espectáculo con antorchas encendidas, pero la fuerza de las olas le impidió regresar a tierra firme.

A pesar de los intentos de uno de sus compañeros por salvarlo, la fuerza del mar se lo llevó.

El video del momento exacto en que se lanza al mar fue publicado en redes sociales; horas después confirmaron su muerte.

Momento en que el mar arrastra al clavadista en Mazatlán

El hecho ocurrió la noche del sábado sobre el Paseo Claussen, en el punto conocido como "El Clavadista". La víctima se lanzó al agua con antorchas prendidas mientras personas que se encontraban en el lugar lo veían.

Las marejadas de la noche provocadas por los efectos del huracán "Simon" complicaron su salida, atrapándolo entre el fuerte oleaje que lo alejó de la orilla.

🔴 Hallan sin vida a clavadista arrastrado por el oleaje en Mazatlán



El hombre se lanzó al mar la noche del sábado desde la zona conocida como El Clavadista, en la Glorieta Sánchez Taboada, pese al fuerte oleaje asociado al huracán Simón. Un compañero intentó auxiliarlo, pero… — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 12, 2026

Compañero del clavadista intenta salvarlo

En videos que circulan en redes sociales se ve cómo su compañero se metió al agua para intentar rescatarlo. La marejada era tan fuerte que lo alejaba cada vez más.

En el video del momento se puede observar la cabeza de ambos alejarse entre las olas y, a pesar de los esfuerzos, su compañero no logró sacarlo del mar.

Operativo de búsqueda por clavadista en Mazatlán

Tras recibir el reporte, las labores de rastreo continuaron a partir de las 5:00 horas de este domingo 11 de octubre.

Salvavidas y cuerpos de emergencia desplegaron equipos para ampliar la búsqueda en las inmediaciones de la explanada Sánchez Taboada.

Encuentran cuerpo de clavadista en la Glorieta Sánchez Taboada

Minutos después de arrancar el operativo, los rescatistas localizaron el cuerpo sin vida en la zona rocosa cercana a la Glorieta Sánchez Taboada.

La persona fue identificada como Ricardo “N”, de 35 años, vecino de la colonia Flores Magón.

Trasladan el cuerpo de clavadista

Luego del hallazgo, los elementos de rescate trasladaron el cuerpo hacia un muelle cercano al Faro de Mazatlán.

En el lugar, peritos y personal de la Fiscalía del Estado se hicieron cargo del levantemiento del cuerpo.