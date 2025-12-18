Lluvias y frío marcarán el clima para este 18 de diciembre
El SMN alerta por clima con lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste del país, ambiente frío con heladas en zonas serranas y rachas en el noreste.
El clima volverá a complicarse este jueves 18 de diciembre en varias regiones de México.
Mientras en el sureste se prevén lluvias fuertes, en el norte y centro se espera un ambiente frío desde temprano, con heladas en zonas altas y rachas de viento que podrían causar afectaciones.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , estas condiciones estarán presentes a lo largo del día y podrían generar encharcamientos, deslaves, crecida de ríos y caída de objetos en algunas zonas.
¿En qué estados lloverá muy fuerte este 18 de diciembre?
Las lluvias más intensas se pronostican en el sureste del país, principalmente en:
- Chiapas, donde se esperan lluvias fuertes a muy fuertes
- Campeche y Quintana Roo, con lluvias fuertes y chubascos
También se prevén chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Puebla, mientras que en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas podrían registrarse lluvias aisladas.
Las autoridades alertaron que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo en algunas regiones.
En las próximas horas se prevén #Lluvias fuertes en regiones de #Tamaulipas y #Chiapas. Más información en ⬇️https://t.co/NP9Xekpw4D pic.twitter.com/PTALKCAc1f— CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 18, 2025
Frío desde la mañana y heladas en zonas altas este 18 de diciembre
Además de la lluvia , el pronóstico indica ambiente frío a muy frío al amanecer, sobre todo en zonas serranas del norte y centro del país.
Se esperan temperaturas bajo cero en regiones montañosas de Chihuahua y Durango, así como heladas en zonas altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
En estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, el frío se sentirá principalmente en comunidades de sierra.
Calor en el pacífico y el sur
En contraste, el calor persistirá en entidades del Pacífico y el sur de México.
Se esperan temperaturas de hasta 40 grados en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en estados como Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Campeche y Yucatán los valores podrían superar los 30 grados durante la tarde.
¿Cómo estará el clima en la Ciudad y el Estado de México este 18 de diciembre?
En el Valle de México, el jueves iniciará con ambiente fresco, cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en zonas altas.
Por la tarde, se prevé un ambiente templado, con posibilidad de lluvias ligeras en la Ciudad de México y el Estado de México.
- CDMX : mínima de 9 a 11 grados y máxima de 22 a 24 grados
- Toluca: mínima de 2 a 4 grados y máxima de 16 a 18 grados
Conoce el #PronósticoDelTiempo para esta noche y las primeras horas del jueves, con el pronóstico general vespertino ⬇️https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/Yt9R0NKfOY— CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 18, 2025