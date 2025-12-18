Lluvias y frío marcarán el clima para este 18 de diciembre

El clima volverá a complicarse este jueves 18 de diciembre en varias regiones de México.

Mientras en el sureste se prevén lluvias fuertes, en el norte y centro se espera un ambiente frío desde temprano, con heladas en zonas altas y rachas de viento que podrían causar afectaciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , estas condiciones estarán presentes a lo largo del día y podrían generar encharcamientos, deslaves, crecida de ríos y caída de objetos en algunas zonas.

¿En qué estados lloverá muy fuerte este 18 de diciembre?

Las lluvias más intensas se pronostican en el sureste del país, principalmente en:



Chiapas , donde se esperan lluvias fuertes a muy fuertes

, donde se esperan a muy fuertes Campeche y Quintana Roo, con lluvias fuertes y chubascos

También se prevén chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Puebla, mientras que en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas podrían registrarse lluvias aisladas.

Las autoridades alertaron que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo en algunas regiones.

Frío desde la mañana y heladas en zonas altas este 18 de diciembre

Además de la lluvia , el pronóstico indica ambiente frío a muy frío al amanecer, sobre todo en zonas serranas del norte y centro del país.

Se esperan temperaturas bajo cero en regiones montañosas de Chihuahua y Durango, así como heladas en zonas altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

En estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, el frío se sentirá principalmente en comunidades de sierra.

Calor en el pacífico y el sur

En contraste, el calor persistirá en entidades del Pacífico y el sur de México.

Se esperan temperaturas de hasta 40 grados en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en estados como Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Campeche y Yucatán los valores podrían superar los 30 grados durante la tarde.

¿Cómo estará el clima en la Ciudad y el Estado de México este 18 de diciembre?

En el Valle de México, el jueves iniciará con ambiente fresco, cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, se prevé un ambiente templado, con posibilidad de lluvias ligeras en la Ciudad de México y el Estado de México.



CDMX

Toluca: mínima de 2 a 4 grados y máxima de 16 a 18 grados