¿Te llegó el mensaje? Guía rápida para registrar tu celular y evitar que te corten la línea

Prepárate, porque las reglas de telefonía móvi l en México están por cambiar. A partir del 9 de enero de 2026, todos los usuarios deberán cumplir con el registro obligatorio de sus líneas telefónicas, vinculándolas directamente a su Clave Única de Registro de Población (CURP).

Esta disposición, bajo el esquema del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), tiene un objetivo claro: fortalecer la capacidad de las autoridades para rastrear llamadas asociadas a delitos de alto impacto, como la extorsión y el fraude, que aquejan al país.

¿Qué pasa si no vinculo mi teléfono a mi CURP?

Aunque la medida ha generado debate sobre la privacidad, la advertencia es contundente: la consecuencia directa para quienes no realicen este trámite dentro del plazo estipulado será la suspensión total del servicio.

El gobierno federal ha asegurado que la información contará con protocolos de protección y será usada exclusivamente con fines de seguridad .

¿Cómo vincular mi número a mi CURP?

El trámite será gratuito y se debe realizar una sola vez por línea. Aunque el procedimiento específico puede variar levemente según tu operador (Telcel, AT&T, Movistar, etc.), la estructura general será la siguiente:



Espera la notificación: Recibirás un mensaje de texto (SMS) o correo electrónico oficial de tu compañía indicando el inicio del proceso. Reúne tus documentos: Ten a la mano tu identificación Oficial, tu CURP y, en algunos casos, el número IMEI de tu dispositivo.

Para líneas corporativas o de empresa, también se requerirá el RFC. Elige tu vía de registro:

En línea: A través de la app o sitio web de la telefónica. Se verificará tu identidad y recibirás un código de confirmación.

A través de la app o sitio web de la telefónica. Se verificará tu identidad y recibirás un código de confirmación. Presencial: Acudiendo a un Centro de Atención a Clientes.

Si decides hacerlo en línea y el trámite falla tres veces (por error en la captura o validación), el sistema se bloqueará y estarás obligado a acudir presencialmente al centro de servicio de tu compañía para completarlo.



Inicio del registro: 9 de enero de 2026.

9 de enero de 2026. Fecha Límite: Aún no se revela la fecha exacta del "corte", pero las autoridades instan a realizarlo cuanto antes, una vez abierto el sistema para evitar saturaciones.

Las compañías telefónicas ya trabajan en habilitar sus plataformas. Mantente atento a los avisos oficiales de tu proveedor para no quedarte incomunicado.