Fecha exacta de la Lluvia de estrellas Úrsidas 2025; aquí te decimos cómo verla

La lluvia de estrellas Úrsidas es un evento astronómico ideal para observar a simple vista durante las madrugadas de diciembre. Para apreciarla mejor, se recomienda elegir un lugar oscuro y abrigarse bien por las bajas temperaturas . ¡Que no se te pase la fecha de este evento!

¿Cuándo ver la lluvia de estrellas Úrsidas?

La lluvia de meteoros de las Úrsidas puede observarse en el hemisferio norte entre el 17 y el 26 de diciembre, convirtiéndose en uno de los fenómenos astronómicos visibles durante el cierre del año.

Aunque su actividad es considerada modesta en comparación con otras lluvias de estrellas, ofrece una oportunidad interesante para quienes disfrutan de la observación del cielo nocturno.

Durante este periodo, es posible apreciar entre 10 y 50 meteoros por hora, desplazándose a una velocidad aproximada de 33 kilómetros por segundo.

Una semana antes ocurre el máximo de las Gemínidas , una de las más activas del año, mientras que dos semanas después se presenta el pico de las Cuadrántidas, que también registran una alta tasa de meteoros.

¿Cómo observar la lluvia de estrellas Úrsidas?

Para observarlas, se recomienda elegir un sitio con poca contaminación lumínica y dirigir la vista hacia el cielo durante las horas más oscuras de la noche y la madrugada.

No se requiere equipo especializado, ya que los meteoros pueden verse a simple vista si las condiciones del cielo lo permiten.

El punto de mayor actividad de esta lluvia de estrellas se producirá alrededor de las 11:00 horas (tiempo oficial peninsular) del 22 de diciembre.

Esto hará que las mejores condiciones para observarla se presenten durante las horas previas al amanecer de ese día. Además, la Luna estará cerca de la fase nueva, por lo que su brillo no interferirá de manera significativa en la visibilidad de los meteoros.

En conjunto, la lluvia de estrellas Úrsidas representa una buena oportunidad para cerrar el año observando el cielo nocturno, especialmente para quienes buscan un fenómeno accesible y sin necesidad de equipo especializado.