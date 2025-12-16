¡CDMX amanecerá congelada! Activan alerta por bajas temperaturas este 16 de diciembre

La Ciudad de México amanecerá nuevamente bajo condiciones de frío intenso este martes 16 de diciembre, como consecuencia de un fenómeno meteorológico poco habitual: la interacción de un doble frente frío que mantiene en alerta a las autoridades capitalinas.

Ante este escenario, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla para varias alcaldías, advirtiendo temperaturas bajas durante las primeras horas del día.

Alcaldías con bajas temperaturas en CDMX hoy 16 de diciembre

De acuerdo con la SGIRPC, el periodo crítico comprenderá desde las 00:00 hasta las 08:00 horas del martes, cuando el termómetro podría descender a niveles poco comunes para la capital del país.

Las temperaturas estimadas oscilarán entre 4 y 6 grados Celsius, lo que representa un riesgo para sectores vulnerables de la población, así como para animales de compañía.

Las alcaldías que resentirán con mayor fuerza el descenso térmico son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, zonas donde las condiciones geográficas suelen intensificar el frío.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 16/12/2025 en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

¿Qué hacer en caso de bajas temperaturas? Así puedes protegenerte del mal clima

Ante el ambiente gélido, Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones, especialmente durante las primeras horas del día. Entre las recomendaciones principales se encuentra el uso de ropa térmica o varias capas, así como abrigos adecuados que cubran cuello, manos y cabeza.

También se pidió resguardar a las mascotas del frío, evitar exposiciones prolongadas al aire libre y no realizar cambios bruscos de temperatura que puedan provocar enfermedades respiratorias. Asimismo, se aconseja consumir líquidos calientes, mantenerse bien hidratado e incluir frutas y verduras en la dieta diaria para fortalecer el sistema inmunológico.

Especial atención deben recibir niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más susceptibles a los efectos del frío intenso.

El frente frío 21 impacta gran parte del país; ciudades afectadas

El descenso de temperatura no solo afecta a la capital. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 21 se extenderá sobre el centro del Golfo de México, interactuando con un canal de baja presión que provocará lluvias intensas en estados como Veracruz, Puebla, Chiapas, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

Además, se prevén heladas severas en zonas serranas del norte del país, con temperaturas de hasta -10 grados Celsius en Chihuahua y Durango, mientras que entidades del centro, incluida la Ciudad de México, registrarán mínimas de 0 a 5 grados durante la madrugada.