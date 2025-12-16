¿Sabías esto? Este es el motivo por el cual duran 9 días las posadas navideñas

Cada diciembre, del 16 al 24, México se llena de luces, cantos y procesiones nocturnas con una tradición que se repite año tras año: las posadas navideñas, una celebración que no solo anuncia la llegada de la Navidad, sino que también tiene un profundo significado histórico y religioso. Su duración nueve días no es casualidad, descubre porque.

¿Por qué duran 9 días las posadas?

Las posadas representan el recorrido de María y José en su camino a Belén, cuando buscaban un lugar donde alojarse antes del nacimiento de Jesús.

De acuerdo con la tradición católica , cada noche se recrea este peregrinar simbólico mediante cantos y rezos, en los que se pide posada hasta ser recibidos, recordando el mensaje de hospitalidad y solidaridad.

La razón principal por la que las posadas duran nueve días está ligada a la figura de la novena, una práctica religiosa que consiste en realizar oraciones durante nueve días consecutivos como preparación espiritual para una celebración importante.

En este caso, las posadas funcionan como una novena previa a la Navidad, preparando a los creyentes para conmemorar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre.

A lo largo de cada una de estas nueve noches, las comunidades se reúnen para convivir, cantar villancicos, rezar y compartir alimentos tradicionales.

Aunque con el tiempo se han incorporado elementos festivos como la piñata, el ponche y la música, el sentido original de las posadas sigue siendo el mismo: recordar un acto de fe, unión y hospitalidad.

¿Cuándo inicia la temporada de posadas en México?

Las posadas llegaron a México con la conquista española, cambiando la tradición de los aztecas, quienes celebraban la llegada de su dios “Huitzilopochtli” durante el mes de diciembre, quien además era conocido como “Panquetzaliztli”.