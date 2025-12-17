Frente frío 22 golpea la CDMX: Activan alerta naranja y amarilla por bajas temperaturas

El frente frío número 22 impacta a la Ciudad de México ( CDMX ) con un descenso significativo de temperaturas, lo que llevó a las autoridades a activar la alerta naranja y amarilla.

Ante este escenario, se recomienda a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informada para prevenir afectaciones a la salud.

Frío en la CDMX; 5 alcaldías con alerta amarilla

Las autoridades capitalinas activaron alerta naranja en solo una alcaldía de la Ciudad de México debido al impacto del frente frío 22, el cual provocará temperaturas bajas de entre 1 y 3 grados, principalmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Además, activaron la alerta amarilla en Milpa Alta y Xochimilco por temperaturas de 4 y 6 grados. Estas demarcaciones están bajo alerta, ya que son zonas que históricamente registra descensos térmicos más pronunciados durante la temporada invernal.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 18/12/2025 en @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/99JL2NiB6E — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 17, 2025

Estas condiciones climáticas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias, especialmente en niñas, niños, personas adultas mayores y población con padecimientos crónicos.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 18/12/2025 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Hraezc2frH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 17, 2025

Así te puedes cuidar en tiempos de frío

Ante este escenario, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones preventivas para reducir afectaciones a la salud.

Entre ellas, se exhorta a la población a abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca al salir al exterior y evitar cambios bruscos de temperatura, como pasar de espacios muy fríos a ambientes cálidos.

Asimismo, se recomienda ingerir abundantes líquidos, así como frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.

En el caso de los animales de compañía, se pide resguardarlos del frío y no dejarlos a la intemperie, ya que también pueden sufrir complicaciones por las bajas temperaturas.

El frente frío 21 continuará influyendo en las condiciones climáticas de la capital, por lo que se prevé que el ambiente frío persista en los próximos días.

