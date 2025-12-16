Clima en México: Frente Frío 21 traerá lluvias fuertes y frío al amanecer este martes 16 de Diciembre

El clima en México de este martes 16 de diciembre estará marcado por los efectos residuales del Frente Frío número 21, que se extenderá como estacionario sobre el Golfo de México y el noreste. Aunque se espera que el sistema deje de afectar al país al final del día, provocará:

Lluvias y Chubascos: Principalmente en el noreste, oriente y sureste de México .

Principalmente en el noreste, oriente y sureste de . Frío Intenso: Ambiente muy frío durante la mañana y noche, con heladas en las sierras del norte, noreste y centro.

Ambiente muy frío durante la mañana y noche, con heladas en las sierras del norte, noreste y centro. Viento Fuerte: Continuará el evento de "Norte" con rachas de hasta 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (franja de tierra más angosta del país que une el Océano Pacífico y el Golfo de México (Atlántico)).

Se prevé un gradual ascenso de las temperaturas máximas a medida que la masa de aire frío se retire.

En qué estados de México lloverá

Las lluvias se concentrarán principalmente en el noreste y sureste del país, así como en la Península de Yucatán:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Tamaulipas.

Tamaulipas. Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Puebla (Sierra Norte y Nororiental), Veracruz (Huasteca Alta, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Puebla (Sierra Norte y Nororiental), Veracruz (Huasteca Alta, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Campeche y otras regiones de Veracruz.

Estados en México con temperaturas más frías este 16 de Diciembre

La masa de aire frío seguirá castigando las zonas altas de México, con registros bajo cero.

Temperaturas mínimas de -10ºC a -5 ºC con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5ºC a 0ºC con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0ºC a 5ºC: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

¿Sabes la diferencia entre #Temperatura y sensación térmica?🧐



Consulta toda la información en el gráfico. pic.twitter.com/rQl10oIBa0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 15, 2025

Zonas más calurosas este martes 16 de diciembre en México

Mientras que el norte y centro padecen el frío, el occidente y sur tendrán temperaturas elevadas:

Temperaturas máximas de 35ºC a 40ºC: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30ºC a 35ºC: Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Campeche y Yucatán.

Fuertes vientos y oleaje elevado en México

Se mantendrá el viento intenso en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), con rachas de 60 a 80 km/h, aunque se espera que disminuyan durante el día. Esto provocará un oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y de 1 a 2 metros en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo.