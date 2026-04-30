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¿Qué viene en el ECOEMS 2026? Esto sabemos sobre los temas clave que debes dominar para asegurar tu lugar

El examen ECOEMS 2026 tendrá 128 reactivos y 3 horas de duración. Domina las 11 materias clave y prepárate para la evaluación en línea los días 20, 21, 27 y 28 de junio.

¿Qué viene en el ECOEMS 2026?
Listo para el reto ECOEMS 2026? Supera las 128 preguntas dominando áreas como matemáticas y español. Recuerda que la prueba es digital y requiere cámara y micrófono.|IA

Escrito por: Ollinka Méndez

El reto del examen ECOEMS 2026 consta de 128 preguntas de opción múltiple que deben resolverse en un tiempo máximo de tres horas. Para quienes han optado por las Modalidades 2 o 3 (UNAM o IPN), el éxito depende de un dominio equilibrado de 11 materias fundamentales.

Las áreas que suelen presentar mayor complejidad para los aspirantes son Pensamiento Matemático, que incluye desde operaciones básicas hasta álgebra y probabilidad, y Comprensión Lectora, donde la capacidad de análisis y redacción indirecta es puesta a prueba de forma rigurosa.

Además de las matemáticas y el español, el examen profundiza en Ciencias Naturales, abarcando conceptos esenciales de Biología, Física y Química con un enfoque en fenómenos y procesos. Es vital recordar que la aplicación será totalmente en línea los días 20, 21, 27 y 28 de junio de 2026.

Para presentar la prueba, los estudiantes requieren obligatoriamente una computadora con cámara web, micrófono y una conexión a internet estable, ya que el sistema no permite el uso de dispositivos móviles o tabletas durante la evaluación oficial.

Estrategia de estudio: Los temas clave del examen

Para que un aspirante logre superar los 128 reactivos, debe dominar estas 4 áreas críticas que concentran la mayor cantidad de preguntas:

1. Pensamiento Matemático (El filtro principal)

No se trata solo de hacer cuentas; el simulador 2026 pone énfasis en el razonamiento lógico:

Sentido numérico: Operaciones con números enteros, fracciones y decimales.
Álgebra: Ecuaciones de primer y segundo grado, y simplificación de expresiones.
Geometría y Trigonometría: Cálculo de perímetros, áreas, volúmenes y el uso del Teorema de Pitágoras.
Estadística: Interpretación de gráficas, cálculo de media, moda, mediana y probabilidad básica.

2. Comprensión Lectora y Redacción (Español)

Es el área donde más puntos se pierden por falta de atención:

Análisis de textos: Identificar la idea principal, el propósito del autor y distinguir entre datos y opiniones.
Estructura gramatical: Uso correcto de nexos, signos de puntuación y ortografía.
Vocabulario: Sinónimos, antónimos y analogías en contexto.

3. Ciencias Naturales (Física, Química y Biología)

El simulador evalúa el conocimiento de conceptos aplicados a la vida real como:

Biología: Célula, biodiversidad, evolución y salud humana (nutrición y reproducción).
Física: Movimiento (velocidad, aceleración), leyes de Newton, energía y fenómenos electromagnéticos.
Química: Tabla periódica, enlaces químicos, mezclas y reacciones básicas.

4. Ciencias Sociales y Humanidades

Historia: Procesos clave de la Historia de México (Independencia, Revolución, México Contemporáneo) e Historia Universal.
Geografía: Espacio geográfico, recursos naturales y dinámica de la población.
Formación Cívica y Ética: Derechos humanos, democracia y legalidad.

El simulador suele repetir el patrón de 32 preguntas de Matemáticas y 32 de Español, siendo estas las materias que representan el 50% de la calificación total.

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