¿La alerta sísmica sonará en tu celular? Estos son los requisitos para recibir el mensaje durante el Primer Simulacro Nacional 2026

El Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo este 6 de mayo, con la activación de la alerta sísmica en distintos celulares de México, con el objetivo de reforzar la cultura de prevención, pero ¿qué requisitos se necesitan para que suene en los dispositivos?

La alerta sísmica sonará en los celulares al rededor de las 11:00 horas del próximo miércoles.

¿Cómo llegará la alerta sísmica a los celulares de México en el Primer Simulacro Nacional 2026?

A diferencias de las aplicaciones convencionales, el Primer Simulacro Nacional 2026 funcionará a través de un sistema masivo operado por las autoridades y telefonías, el cual funciona a través de tecnología Cell Broadcast, por lo que no se necesitan aplicaciones.

Requisitos para que tu celular reciba la alerta sísmica este 6 de mayo 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil, compartió los requisitos indispensables para que la alerta sísmica suene en los celulares durante el Primer Simulacro Nacional este 6 de mayo.



El dispositivo debe estar encendido y conectado a las redes 2G, 3G, 4G o 5G.

El sistema operativo del celular debe estar actualizado y sin modificaciones.

Por otro lado, el mensaje de la alerta sísmica será completamente gratuito, por lo que NO será necesario activar los datos o que el dispositivo tenga saldo disponible.

Este #PrimerSimulacroNacional2026 también lo vas a vivir en tu celular 📱🚨



El mensaje llegará sin costo y sin necesidad de datos, solo mantén tu equipo encendido y actualizado 🔋📶



Este 6 de mayo a las 11:00 h, participa.



Regístrate en: https://t.co/uMkEyKDnlc pic.twitter.com/h5pj9KLNFm — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 30, 2026

Este es el mensaje que llegará a los celulares en el Primer Simulacro Nacional 2026

¡Qué no te tome por sorpresa! Se espera que la alerta sísmica suene en todos los celulares de México durante el Primer Simulacro Nacional 2026, y estará acompañada del siguiente mensaje:

"ESTO NO ES UN SIMULACRO - Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México - ESTO ES UN SIMULACRO"

Este 6 de mayo, el #PrimerSimulacroNacional2026 🔈🚨 también se escuchará en tu celular. Si recibes el mensaje y la alerta sonora, mantén la calma y participa.



👉Registra tu inmueble en https://t.co/uMkEyKDnlc pic.twitter.com/gUnJl8JteO — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 28, 2026

¿Qué ciudades recibirán la alerta sísmica en el celular este 6 de mayo 2026?

Estas son las ciudades en las que se activará la alerta sísmica en los celulares durante el Primer Simulacro Nacional 2026.

