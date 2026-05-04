Lluvias torrenciales y “Norte” fuerte: El frente 48 pone en alerta al país; así el clima

El clima en México arranca la semana con un panorama complejo. El frente frío número 48 se mantiene prácticamente detenido sobre la península de Yucatán, provocando un combo de lluvias intensas, rachas de viento y condiciones que podrían escalar a riesgos mayores en varias regiones del país.

Durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes, las precipitaciones más severas se concentran en el sureste. Estados como Veracruz, Tabasco y Chiapas registran lluvias intensas, mientras que Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo enfrentan acumulados muy fuertes. A esto se suman chubascos en el centro del país, incluyendo el Estado de México, Puebla y Tlaxcala, además de lluvias más ligeras en entidades del norte.

Evento de “Norte” y rachas peligrosas se esperan este lunes

El sistema frontal no llega solo. La masa de aire polar que lo impulsa mantiene activo un evento de “Norte” con rachas que podrían alcanzar hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. En Veracruz y otras zonas del sureste también se esperan vientos relevantes que podrían provocar caída de árboles, anuncios y afectaciones en vialidades.

Además, en el noroeste del país, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, combinada con corrientes en chorro, generará vientos de hasta 70 km/h y posibles tolvaneras en estados como Baja California, Sonora y Chihuahua.

Lluvias y calor extremo para este 4 de mayo

Para el lunes, el frente frío seguirá estacionario, pero con menor intensidad en algunas zonas. Aun así, persistirán lluvias fuertes en Chiapas y chubascos en la península de Yucatán.

En contraste, el calor no da tregua. Una onda de calor se expande por gran parte del país, con temperaturas que podrían alcanzar entre 40 y 45 grados en estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Incluso entidades del centro, como Morelos y Puebla, comenzarán a resentir este incremento térmico.

El #Pronóstico a muy corto plazo del #ValleDeMéxico de las 21 horas lo puedes consultar en: https://t.co/uhhD4zlNqm pic.twitter.com/A79unrQkag — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 4, 2026

Clima en CDMX hoy 4 de mayo

En el Valle de México, el lunes iniciará con ambiente fresco y algo de bruma. Sin embargo, por la tarde se espera un incremento en la nubosidad con posibilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México, acompañados de descargas eléctricas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados en la capital, con vientos moderados y rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Las autoridades advierten que las lluvias fuertes a intensas podrían generar aumento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. También existe la probabilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo.