Calendario escolar SEP: ¿Se suspenden clases este lunes 4 y martes 5 de mayo en México?

¿El megapuente más largo? Luego del día de descanso que tuvieron los alumnos por el Día del Trabajo el pasado viernes 1 de mayo, muchos padres de familia se preguntan si habrá clases el lunes 4 y martes 5 de mayo en México.

Esto se debe a que el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) marca que en mayo atraviesan días festivos muy importantes, pero ¿se suspenderán las clases?

¿Mañana 4 de mayo habrá clases? Esto dice el calendario de la SEP

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2025-2026, mañana lunes 4 de mayo es día hábil, por lo que las clases deben llevarse a cabo de manera normal para estudiantes de educación básica.

Sin embargo, el martes 5 de mayo se conmemora el 164.º aniversario de la Batalla de Puebl a, por lo que esta fecha está señalada como descanso obligatorio, lo que significa que no habrá clases para preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

#TuSecretarioInforma🗞️ | El maestro @mario_delgado anunció la publicación de los calendarios escolares 2025-2026, cuya aplicación será obligatoria para las escuelas públicas y particulares de #EducaciónBásica, así como Normales de todo el país. 📆🏫



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Pese a esto, muchos planteles decidieron suspender actividades este lunes para extender el descanso que comenzó el viernes 1 de mayo (Día del Trabajo) y se conecta con el martes 5 de mayo.

En estados como Hidalgo y Aguascalientes, se confirmó que los alumnos regresarán a las aulas hasta el miércoles 6 de mayo, por lo que se recomienda a madres y padres de familia consultar con cada plantel educativo.

¿Cuántos “megapuentes” faltan en mayo 2026?

Mayo es el mes favorito por los alumnos, y no precisamente por los bailables del Día de las Madres, sino porque es uno de los meses con más días sin clases. Así que si te preguntas si aún faltan más megapuentes antes de que termine el ciclo escolar, la respuesta es sí.



Martes 5 de mayo : Suspensión de labores

: Suspensión de labores Viernes 15 de mayo: Día del Maestro (sin clases)

Día del Maestro (sin clases) Viernes 29 de mayo: Consejo Técnico Escolar (CTE)

En los días de Consejo Técnico Escolar, el personal docente realiza actividades de evaluación y planeación, por lo que los estudiantes no asisten a clases, extendiendo el puente desde el viernes.

¿Cuándo se termina el ciclo escolar de la SEP?

Además de mayo, el calendario contempla en junio otras fechas sin clases por motivos administrativos, entre ellos:



29 de mayo de 2026: Consejo Técnico Escolar

26 de junio de 2026: Consejo Técnico Escolar

3 de julio de 2026: Registro final de calificaciones

Finalmente, el 15 de julio de 2026 marca el fin de ciclo escolar 2025-2026, siendo el último día de clases establecido en el calendario oficial.