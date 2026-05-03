¿A qué hora dejará de llover hoy en CDMX? Lista de alcaldías bajo alerta por fuertes lluvias

Durante días, la Ciudad de México (CDMX) vivió una intensa ola de calor que derritió a la capital con temperaturas de hasta 33 °C. Pero el clima volvió a dar un giro con lluvias y granizadas.

La tarde-noche de este domingo 3 de mayo de 2026 estará marcada por granizadas y tormentas eléctricas, por lo que autoridades capitalinas activaron la Alerta Naranja y la Alerta Amarilla en varias zonas.

¿A qué hora dejará de llover en CDMX hoy?

De acuerdo con el pronóstico oficial, las lluvias más intensas se presentarán entre las 16:00 y las 22:00 horas de este domingo. Esto significa que las precipitaciones podrían disminuir poco a poco después de esa hora, aunque no se descartan lluvias ligeras aisladas durante la noche.

El periodo más complicado será durante las primeras horas de la noche, cuando se espera mayor intensidad.

Ante el pronóstico de tormentas eléctricas, es posible que el servicio de transporte público se vea afectado. En particular, sistemas como el Cablebús podrían suspender o limitar sus operaciones por razones de seguridad.

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 03/05/2026, en la demarcación @cuajimalpa_gob.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde… pic.twitter.com/zG3BLQn1XH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 3, 2026

Alcaldías de CDMX con Alerta Amarilla por lluvias hoy

¡Aguas! La Alerta Amarilla se activó para las siguientes demarcaciones de la Ciudad de México:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

En estas zonas se prevén acumulaciones de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, lo que puede provocar diversas afectaciones, especialmente inundaciones.

Mientras que la Alerta Naranja se activó en el poniente, ya que se prevé lluvia de hasta 49 mm, especialmente en:



Cuajimalpa

Riesgos por lluvias fuertes en CDMX

Para nadie es sorpresa que la CDMX tiende a inundarse con ligeras lluvias. Por ello, las autoridades advirtieron sobre varios riesgos asociados a estas condiciones climáticas:



Encharcamientos e inundaciones en calles y avenidas

Tormentas eléctricas

Caída de granizo

Posible caída de árboles

Afectaciones en el transporte público

Ante este escenario, se recomienda a la población evitar transitar por zonas con encharcamientos o inundaciones. No resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y mantenerse informado a través de canales oficiales, en caso de que se active la alerta en otras demarcaciones.

