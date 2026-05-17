SEP confirma el número de megapuentes que faltan antes de terminar el ciclo escolar 2026

Ante las diversas modificaciones al calendario escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció el número de megapuentes que faltan antes de concluir el ciclo 2025-2026, esto luego de que al menos 8 estados confirmaron que terminarán clases antes del 15 de julio.

De esta forma, alumnos de educación básica podrán disfrutar algunos días de descanso extra antes de que oficialmente comiencen las vacaciones de verano.

¿Cuántos megapuentes faltan del ciclo escolar 2025-2026?

El calendario escolar de la SEP establece que los viernes de fin de mes se lleve a cabo el Consejo Técnico Escolar, lo que permite que los estudiantes disfruten de un megapuente de tres días.

Por otra parte, los puentes marcados como días de asueto han permitido que alumnos de distintos estados descansen hasta cuatro días consecutivos, como ocurrió con el Día del Maestro, cuando estudiantes suspendieron actividades del jueves 14 al lunes 18 de mayo.

No obstante, de cara al fin de clases, solo restan dos megapuentes, repartidos entre mayo y junio:



29 de mayo: Consejo Técnico Escolar.

26 de junio: Consejo Técnico Escolar.

En estos días, los docentes y directivos se reúnen para evaluar y planear estrategias de mejora.|SEP

Estados que concluyen clases antes del 15 de julio

En el acuerdo firmado durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria se estableció que las clases concluirán oficialmente el 15 de julio; sin embargo, cada entidad podrá realizar modificaciones al calendario, ya sea por los juegos del Mundial 2026 o por las altas temperaturas.

Por ello, diversos estados decidieron adelantar el cierre del ciclo escolar para educación básica y media superior dependientes de las autoridades estatales.



Nuevo León: 8 de julio

Colima: 25 de junio

Tlaxcala: 30 de junio

Tamaulipas: 10 de julio

Guanajuato: 10 de julio

Sinaloa: 10 de julio

San Luis Potosí: 5 de julio

Yucatán: 26 de junio

¿Habrá clases en los días de partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Cabe recordar que las sedes mundialistas podrían suspender clases durante los días de partido. En el caso de Jalisco, la medida aplicaría en las fechas en que se celebren encuentros en el Estadio Akron, así como en la CDMX el día de la inauguración.

Días de partido:

