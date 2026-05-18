¿Cuándo terminan las clases en Jalisco? Este es el calendario oficial 2026

Las clases en Jalisco no terminarán antes por el Mundial 2026 ; aunque durante semanas existió la posibilidad de adelantar el cierre del ciclo escolar debido a temas de movilidad y altas temperaturas, finalmente la Secretaría de Educación Pública confirmó que el calendario oficial se mantendrá sin cambios para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo con el calendario oficial 2026, las clases ordinarias concluirán el próximo 30 de junio en Jalisco; posteriormente continuará el cierre administrativo y la entrega final de actividades escolares hasta el 15 de julio, fecha en la que oficialmente termina el ciclo escolar 2025-2026.

La discusión surgió debido a que Guadalajara será una de las sedes del Mundial 2026; inicialmente se analizaba adelantar cerca de 40 días el fin de clases para evitar afectaciones viales, concentración de personas y riesgos relacionados con las olas de calor; sin embargo, tanto autoridades estatales como federales terminaron descartando esa modificación.

Los días de descanso que aún quedan en el calendario escolar

Antes de que termine oficialmente el ciclo escolar en Jalisco, todavía quedan algunas fechas importantes marcadas dentro del calendario oficial 2026; la más relevante será la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, programada para el miércoles 1 de julio, apenas un día después del cierre de clases para estudiantes de educación básica.

Así quedará el cierre del ciclo escolar 2026 en Jalisco

Además, el jueves 2 y viernes 3 de julio se realizarán talleres intensivos de formación continua dirigidos al personal docente; posteriormente, del 6 al 14 de julio, las escuelas podrán ofrecer actividades pedagógicas complementarias y opcionales para alumnas y alumnos que necesiten reforzar aprendizajes.

Durante ese mismo periodo, madres, padres y tutores podrán descargar boletas de evaluación y certificados electrónicos mediante la plataforma APPrende Jalisco; finalmente, el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el miércoles 15 de julio, fecha en la que iniciará el receso de verano para la comunidad educativa.

¿Qué dice el calendario escolar 2026 de la SEP?

La SEP confirmó que el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 seguirá vigente pese a la realización del Mundial 2026 en México; la medida aplica también para otras sedes mundialistas.

El documento mantiene fechas de vacaciones, consejos técnicos, periodos de evaluación y cierre de actividades tal como estaban programados originalmente; además, establece que el fin de clases ordinarias será el 30 de junio.

Me encuentro en la Ciudad de México y reiteramos con firmeza nuestra postura en favor de la educación y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes de Jalisco.



En la Secretaría de Educación Jalisco seguimos trabajando con responsabilidad y coordinación para mantener la… pic.twitter.com/aFhBroB9vD — Juan Carlos Flores Miramontes (@JCFloresMiramon) May 11, 2026

Padres de familia y estudiantes pueden consultar directamente el calendario escolar actualizado a través de los canales oficiales de la Secretaría de Educación Jalisco y la SEP para conocer fechas específicas de suspensión de actividades, evaluaciones y cierre de ciclo.