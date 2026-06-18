¿Lloverá en Jalisco? Así estará el clima para el México vs. Corea del Sur este 18 de junio

El clima volverá a dividir al país este jueves 18 de junio; mientras millones de personas tendrán que salir con paraguas por las fuertes lluvias previstas en varias entidades, en otras regiones el termómetro volverá a superar los 40 grados.

Las autoridades meteorológicas advierten que las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento, condiciones que aumentan el riesgo de encharcamientos, inundaciones repentinas y deslaves, especialmente en zonas montañosas.

¿Dónde lloverá más este jueves en México?

Antes de salir de casa te decimos en qué lugares se esperan fuertes lluvias:



Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

En estos estados podrían registrarse lluvias intensas durante la tarde y noche, con posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo.

También se esperan lluvias fuertes en:



Ciudad de México

Puebla

Hidalgo

Tlaxcala

Morelos

Jalisco

Durango

Chihuahua

Zacatecas

Aguascalientes

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos locales, ya que las lluvias podrían provocar inundaciones en calles, crecimiento de ríos y arroyos, así como complicaciones para circular por carretera.

¿Lloverá en Jalisco durante el México vs. Corea del Sur?

El partido entre México y Corea del Sur podría disputarse con un ingrediente extra: la lluvia. Para este jueves 18 de junio, el pronóstico contempla intervalos de chubascos en Jalisco, además de viento con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, condiciones que podrían presentarse durante la tarde y noche.

Consulta en los gráficos el #PronósticoDelTiempo en regiones del occidente, sur y sureste de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/ri2pfsJZw8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 18, 2026

¿Qué estados tendrán las temperaturas más altas?

Aunque las lluvias seguirán presentes en buena parte del país, el calor no dará tregua. Las temperaturas más extremas se esperan en:



Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

En estas entidades el termómetro podría superar los 45 grados.

Además, estados como Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla, Hidalgo, Oaxaca y Sinaloa alcanzarán valores de entre 40 y 45 grados.

En otras entidades, entre ellas Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las máximas oscilarán entre 35 y 40 grados.

La combinación de altas temperaturas y humedad puede aumentar la sensación de bochorno, por lo que se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y no dejar personas o mascotas dentro de vehículos.

¿Cómo estará el clima en la CDMX y el Estado de México?

Para el Valle de México se espera una jornada que comenzará con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado, pero conforme avance el día aumentará la nubosidad y llegará la lluvia.

Durante la tarde se pronostican lluvias fuertes en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México podrían presentarse lluvias todavía más intensas, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas previstas son:

Ciudad de México



Mínima: 14 a 16 grados.

Máxima: 23 a 25 grados.

Toluca



Mínima: 9 a 11 grados.

Máxima: 19 a 21 grados.

El viento alcanzará rachas cercanas a los 40 kilómetros por hora, por lo que, además del paraguas, conviene considerar posibles retrasos en traslados durante la tarde y noche debido a la lluvia y la reducción de visibilidad en algunas vialidades.