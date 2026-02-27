Se viene el calorón a México con hasta 45 grados en estos estados; este es el pronóstico del clima para el 27 de febrero

El calor empieza a calar en serio. Para este viernes 27 de febrero, el clima en México estará marcado por temperaturas elevadas en gran parte del país, con máximas que podrían alcanzar hasta los 45 grados.

Aunque todavía se mantienen mañanas frías en algunas regiones, el contraste será evidente conforme avance el día, con tardes calurosas y cielos mayormente despejados en buena parte del territorio nacional.

La tendencia es clara: menos lluvias y más calor. Incluso, este aumento en la temperatura ya se empieza a extender hacia zonas del centro, donde el ambiente será más cálido de lo habitual.

¿Dónde hará más calor este 27 de febrero?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que las temperaturas más altas se concentrarán en el norte y occidente del país.



Hasta 45 grados: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste)

De 35 a 40 grados: Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, entre otros

De 30 a 35 grados: Nuevo León, Guanajuato, Aguascalientes y Quintana Roo

Esto se debe a un sistema anticiclónico que mantiene condiciones estables y favorece el aumento de temperatura.

Infórmate de las condiciones #Meteorológicas que se pronostican para las próximas horas, con el #Pronóstico general vespertino ⬇️https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/lYDJmasNOx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 27, 2026

Lluvias aisladas, pero el calor domina

Aunque el calor será protagonista, sí hay probabilidad de lluvias en algunas zonas, principalmente en el occidente, centro y sureste del país.

Se esperan precipitaciones ligeras en estados como:



Jalisco

Michoacán

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Mañanas frías y tardes calurosas marcarán el clima en México

A pesar del calor durante el día, las madrugadas seguirán siendo frías, especialmente en zonas altas.



Hasta -10 grados en sierras de Chihuahua y Durango

De -5 a 0 grados en regiones montañosas del centro

Entre 0 y 5 grados en otras zonas elevadas

Clima en el Valle de México para este viernes

En la Ciudad de México, el día comenzará con ambiente fresco y algo de bruma, pero por la tarde se espera un clima cálido y sin lluvias.



Mínima: 9 a 11 grados

Máxima: 26 a 28 grados

En Toluca, el frío será más marcado por la mañana, con temperaturas cercanas a un grado.

Vientos fuertes en el norte del país

Otro punto a tomar en cuenta será el viento. En estados como Coahuila y Nuevo León se prevén rachas, con posibilidad de tolvaneras.

En otras regiones, incluyendo el centro del país, las rachas podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h.